„Kreuzfahrt ins Glück“: TV-Schiff geht in Bad Doberan vor Anker

Zeit für die ganz großen Gefühle und eine „ Kreuzfahrt ins Glück“: Ab kommender Woche geht das ZDF mit einem seiner erfolgreichsten TV-Formate in Bad Doberan vor Anker. Dann verwandeln sich die Münsterstadt, Heiligendamm und auch das Ostseebad Kühlungsborn für gut zwei Wochen in romantische Filmkulissen.

„Ich bin total begeistert von den Dreharbeiten“, freut sich Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Das ist eine tolle Werbung für unsere Region – rund fünf Millionen Menschen gucken sich das im Fernsehen an.“

„ Kreuzfahrt ins Glück“ sei das erfolgreichste fiktionale Programm in der „zweiten Schiene“ im ZDF, macht Produktionsleiter Mike Sauer deutlich: „Die Folgen laufen immer direkt nach dem Traumschiff.“ Das Konzept: Ein Liebespaar heiratet an Bord des Traumschiffs und verbringt dann seine Flitterwochen an den schönsten Orten Europas in exklusiven Hotels. Vergangene Reiseziele waren unter anderem Forte Village auf Sardinien, der Vila Vita Park an der Algarve oder auch das Ciragan Palace in Istanbul.

Münsterstadt will regionale Vorzüge ausspielen

„Aber wir haben hier natürlich auch eine ganze Menge zu bieten“, meint Jochen Arenz. „Die unmittelbare Lage am Wasser, das Münster, die Stadt – ich habe dem Filmteam schon unsere besonderen Geheimtipps gezeigt.“ Bei der Entscheidungsfindung habe sicher auch der kürzlich gedrehte Image-Film geholfen, glaubt Doberans Bürgermeister: „Es gab jedenfalls ein sehr positives Feedback – hoffen wir mal, dass es während der Dreharbeiten viele tolle Sonnenuntergänge an der Ostsee gibt.“

Was ihn besonders freue: „Einige Doberaner sind als Komparsen mit dabei – ich habe mich auch beworben und bin tatsächlich genommen worden.“ Im fertigen Film werde er dann im Grand Hotel als Hotelgast zu sehen sein, sagt Arenz und lacht: „Falls ich im Nachhinein nicht wieder rausgeschnitten werde.“

Dreharbeiten in der ganzen Stadt

Gedreht wird ab 18. Juni unter anderem am und im Münster, an der Molli- und Goethestraße sowie auf dem Doberaner Markt. „Viele Leute im Ort sind jetzt schon involviert“, sagt Arenz. „Im Prinzenpalais übernachten einige Schauspieler, der Doberaner FC hat im neuen Vereinsheim Büro- und Lagerräume für die Produktion zur Verfügung gestellt, wir haben gemeinsam nach Parkmöglichkeiten gesucht.“

Gut zwei Wochen Filmkulisse Vom 18. Juni bis 4. Juli bilden Bad Doberan, Heiligendamm und Kühlungsborn die Filmkulisse für die ZDF-Reihe „ Kreuzfahrt ins Glück“. Gedreht wird unter anderem am Münster, im Grand Hotel sowie in der Molli- und Goethestraße. Im Mittelpunkt der Handlung stehen die beiden Hochzeitsplaner an Bord des „Traumschiffs“. Sie begleiten Paare, die sich an Bord das Ja-Wort geben und dann am jeweiligen Reiseziel ihre Hochzeitsreise antreten.

Apropos: Während der gut zweiwöchigen Dreharbeiten wird es an diversen Schauplätzen immer mal wieder zu Straßensperrungen kommen. Den Anfang macht am 18. Juni das Ostseebad Kühlungsborn: Hier ist zwischen 7 und 12 Uhr der Parkplatz am Baltic-Platz nicht für die Öffentlichkeit nutzbar. Richtig „Action“ heißt es dann am 20. Juni in Bad Doberan: Hier werden von 11 bis 20 Uhr der Parkplatz und eine Hälfte der Straße vor dem Münster gesperrt, von 16 bis 23 Uhr sind zudem die Molli-, Lessing- und Goethestraße dicht. „Die betroffenen Anwohner und Anlieger werden über die Einschränkungen rechtzeitig informiert“, verspricht Arenz.

Corona: Filmteam erstellt Sicherheitskonzept

Bei aller Leichtigkeit: In Zeiten von Hygieneregeln und Abstandsgeboten ist vieles anders. „Die Covid-19-Pandemie stellt auch uns als Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft vor neue Herausforderungen“, betont Produktionsleiter Mike Sauer. „Die Vorgaben der Behörden respektieren wir uneingeschränkt und haben daher ein entsprechendes Sicherheitskonzept mit unserer Abteilung für Arbeitssicherheit erstellt – das werden wir konsequent in der Praxis des Produktionsalltags umsetzen.“

Hierzu gehörten zum Beispiel eine gute Handhygiene, mindestens 1,50 Meter Sicherheitsabstand und das Einhalten der Hust- und Niesregeln sowie das Tragen von Gesichtsschutzmasken, so Sauer: „Unser Personal am unmittelbaren Drehort wollen wir auf ein absolutes Minimum reduzieren.“

Die Region rund um Bad Doberan fungiert nicht zum ersten Mal als Filmkulisse: Im Jahr 2015 drehte etwa der italienische Erfolgsregisseur Roberto Ando im Grand Hotel seinen Kinostreifen „Le Confessioni“ („Die Geständnisse“) – in den Hauptrollen unter anderem Moritz Bleibtreu und der französische Filmstar Daniel Auteuil. 2012 wurden in Heiligendamm die Filme „Bei Hitze ist es wenigstens nicht kalt“ und „Deckname Luna“ gedreht, zwei Jahre zuvor war unter anderem Hannelore Elsner mit „Das Blaue vom Himmel“ im Grand Hotel zu sehen.

Von Lennart Plottke