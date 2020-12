Kühlungsborn

Mehr als 30 Folgen von „ Kreuzfahrt ins Glück“ wurden bisher im ZDF ausgestrahlt. Am 26. Dezember kommt eine dazu. Sie wurde in Kühlungsborn, Heiligendamm und Bad Doberan gedreht. Die Folgen von „ Kreuzfahrt ins Glück“ laufen immer direkt nach dem „Traumschiff“. Das Konzept: Ein Liebespaar heiratet an Bord des Traumschiffs und verbringt dann seine Flitterwochen an schönen Orten in der Welt.

Darum geht es in dem Film „ Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise an die Ostsee“: Marc und Claudia Erding wollen zur großen Freude von Claudias Tochter Selina auf dem „Traumschiff“ heiraten und anschließende Flitterwochen an der Ostsee verbringen. Überraschend taucht Tristan, der 18-jährige Sohn von Marc, am Hafen auf und bittet Hochzeitsplaner Tom um Hilfe. Denn das Vater-Sohn-Verhältnis ist gerade schwierig und könnte noch angespannter werden, wenn Marc erfährt, dass Tristan das Studium geschmissen hat. Als sich herausstellt, dass Tristan durch die bevorstehende Hochzeit eine Stiefschwester bekommt, ist er nicht gerade begeistert. Die ungewohnte Patchwork-Situation führt bei allen Beteiligten zu Reibungen.

Familienprobleme sollen gelöst werden

Während Tristan versucht, die Nähe zu seinem Vater wiederherzustellen, möchte Selina, die mit Trisomie 21 geboren wurde, selbstständiger werden und plant ihren Umzug in eine betreute Wohngemeinschaft. Marc soll ihr dabei helfen, ihre Mutter zur Zustimmung zu überreden.

Ehefrau mit „Helfersyndrom“

Janine Perlinger kann weder Hände noch Füße stillhalten: Sie springt gern und überall ein - auch wenn sie nicht darum gebeten wurde. Im Gegensatz zu seiner Janine wünscht sich Sascha Kudrjawzew, dass sie, zumindest auf der Hochzeitsreise, ihr „Helfersyndrom“ hintanstellt und die Zweisamkeit an erster Stelle steht. Als die Hoteldirektorin Hanna durch einen Fehler beim Beladen des Schiffes in Dekorationsnot kommt, bietet Janine selbstverständlich sofort ihre Hilfe an. Ihrem Verlobten schwindelt sie vor, sie ließe sich im Beautysalon verwöhnen.

Nach der Hochzeit wollen die beiden ihre gemeinsame Zeit in einem romantischen Bed and Breakfast genießen. Allerdings müssen sie feststellen, dass es ein Problem mit ihrer Reservierung gab und nun kein Zimmer mehr frei ist. Als die hochschwangere Christine, Besitzerin des B&B, überraschend in die Wehen kommt, bietet sich Janine freiwillig an, für sie und ihren Mann einzuspringen und die Gäste zu versorgen. Sascha ist wenig begeistert von diesem Vorschlag, fügt sich aber dem Plan seiner Frau. Immer wieder kommt es zu Reibungen.

Von Anja Levien