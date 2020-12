„Kreuzfahrt ins Glück“ aus MV heute im ZDF: Das passierte beim Dreh hinter den Kulissen

Kühlungsborn/ Heiligendamm

Das Grand Hotel Heiligendamm, die Mecklenburgische Bäderbahn Molli und das Haus Quitte in Kühlungsborn kommen am 26. Dezember im Fernsehen ganz groß raus. Dann zeigt das ZDF um 21.50 Uhr den im Sommer gedrehten Film „ Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise an die Ostsee“ mit Jan Hartmann, Heio von Stetten und Elisabeth Romano in den Hauptrollen.

Juliane Rhode, Director of Sales und Marketing des Grand Hotels Heiligendamm, war bei den Dreharbeiten dabei. „Ich war die Ansprechpartnerin vor Ort für das Filmteam“, erzählt sie und erinnert sich gerne daran zurück. „Es war eine spannende Zeit, die Schauspieler waren unglaublich nett, auch die Regisseurin. Es hat Spaß gemacht.“

Gedreht wurde im Haus Mecklenburg, im Spa-Bereich, in der Lobby und in zwei Suiten des Hotels. Wenn etwas fehlte, holte Juliane Rhode es ans Set. „Ich habe geschaut, dass alles gut und reibungslos abläuft, habe zum Beispiel auf die Lautstärke in den Fluren geachtet.“

Eigener Drehbereich im Grand Hotel Heiligendamm

Auf die Gäste im Hotel, das erst kurze Zeit nach dem ersten coronabedingten Lockdown wieder geöffnet hatte, hätten die Dreharbeiten keinen Einfluss gehabt. Das Filmteam habe seinen eigenen Bereich gehabt. „Einmal mussten wir etwas absperren, als die Szene am Haupteingang gedreht wurde“, erinnert sich Rhode. Das sei bei den Gästen aber positiv angekommen. „Es ist ja nicht alltäglich, dass wir Filmaufnahmen im Haus haben.“

Für sie war es die erste direkte Begleitung von Dreharbeiten. Ganz neu sind ihr Kamera und Co. im Hotel aber nicht: „Ich habe damals die Dreharbeiten für die Adlon-Trilogie mit Heino Ferch mitbekommen.“ Damals arbeitete sie im Hotel Adlon in Berlin. Jetzt sei sie gespannt auf den Film. „Es ist etwas Besonderes, weil sie sonst an anderen Destinationen drehen und erstmals an der Ostsee waren.“

Aufgrund der Corona-Pandemie war das Drehbuch für „ Kreuzfahrt ins Glück“ umgeschrieben worden, es sollte eigentlich nach Griechenland gehen. Jetzt ging es an die Ostseeküste.

Kühlungsbornerin vermittelte Drehorte

Im Vorfeld hatte Anja Behrendt von der gleichnamigen Agentur für PR und Kommunikation mit dem Filmdreh zu tun. „Ich habe das Haus Quitte vermittelt, was ein Bed and Breakfast im Film darstellt“, erzählt die Kühlungsbornerin. „Ich geh da immer vorbei, wenn ich zur Kita muss. Da habe ich die Eigentümerin angesprochen.“ Dass das funktioniert und die Vorstellung der Produktionsleitung getroffen habe, sei ein Glücksfall gewesen.

Sie sei vor den Dreharbeiten mit Locationscout Laura Weber umhergefahren. „Sie kam zu mir, erzählte mir vom Drehbuch, was die Protagonisten erleben, und fragte, wo das passen könnte.“ Am Ende wurde unter anderem auf dem Baltic-Platz in Kühlungsborn mit Blick aufs Meer, im Haus Quitte und am Strand des Ostseebades gedreht. „Ich bin gespannt, was jetzt alles im Film reinkommt“, sagt Anja Behrendt.

Vier Drehtage mit Bäderbahn Molli

Im Film vorkommen wird auf jeden Fall die Mecklenburgische Bäderbahn Molli. Vier Drehtage gab es insgesamt im Zug und auf den Bahnhöfen in Kühlungsborn-West und Heiligendamm, erzählt Molli-Geschäftsführer Michael Mißlitz. „Wir freuen uns, dass der Film jetzt gezeigt wird. Er ist ein Aushängeschild für die Region, die Städte und den Landkreis Rostock.“

An einem Abend sei er bei den Dreharbeiten mit dabei gewesen, als Ansprechpartner, falls etwas geregelt werden musste. „Es wurde im laufenden Betrieb gedreht, in einem Sonderzug“, verrät Mißlitz. „Es waren ungewöhnliche Dreharbeiten. Der Schutz der Schauspieler und des Teams stand im Vordergrund.“

Dreharbeiten auf dem Bahnhof in Heiligendamm für den Film „Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise an die Ostsee“. Quelle: Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH

Für die Tourismusbranche sei der Film ein ganz besonderes Geschenk zu Weihnachten, sagt Katrin Hackbarth, Sprecherin des Tourismusverbands MV. Die Ausstrahlung der Filmreihe im vergangenen Jahr habe Medienberichten zufolge 4,8 Millionen Zuschauer erreicht. „Dass die Protagonisten in diesem Jahr ihre Flitterwochen an der Ostsee verbringen und Bilder aus Kühlungsborn, Bad Doberan und Heiligendamm gezeigt werden, wird den Zuschauen in Deutschland sowie in Österreich die Vorzüge der Ostseeküste mit Stränden, Seebrücken und Bäderarchitektur nahebringen.“

Zudem sehe der Verband am Beispiel von Wismar, wo sich die Rundgänge zu den Schauplätzen der Soko Wismar großer Beliebtheit erfreuen, „dass viele Zuschauer die Drehorte im Nachgang an eine beliebte Fernsehproduktion aufsuchen, und wir hoffen, dass dieses nach dem Lockdown schnell wieder möglich ist und auch die Tourismusbranche des Landes auf glücklichere Zeiten zusteuert.“

Von Anja Levien