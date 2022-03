Rethwisch

Der Wind wehte eisig am Freitagvormittag. So wie die Lage in der Ukraine und in Russland zurzeit sehr eisig ist. Nicht tatenlos sein wollten Schüler der Conventer Schule Rethwisch. Zwischen 300 bis 400 Jungen und Mädchen bauten sich auf dem Sportplatz an der Schule selbst als Peace-Zeichen auf.

„Wir wollen ein Zeichen setzen gegen den Krieg in der Ukraine“, sagte Sören Weigel. Er war der Schüler an der Drohne und fotografierte das Geschehen. „Die Idee habe ich aus den sozialen Medien. Eine Hamburger Schule machte es vor und ich wusste, das ist auch was für uns“, so der 13-Jährige, dem die Drohne gehört.

Sören Weigel hatte die Idee und auch die Drohne, mit der er das Peace-Zeichen fotografierte. Quelle: Sabine Hügelland

Vor 14 Tagen begann die Planung

Vorangegangen war vor zwei Wochen die Bitte der Klassenlehrerin Jutta Lorenz an die 8b: „Macht euch mal Gedanken, was wir beisteuern können.“ Sören brachte seine Idee ein und einen Tag später begann die Planung. Denn es galt viel zu beachten. Wie zum Beispiel finden alle Schüler ihren Platz, damit am Ende auch ein Bild entsteht? „Das wurde mit Leinen auf dem Fußboden gelöst“, sagte sie.

Montag wurden Spenden losgeschickt und eine ukrainische Familie in Sicherheit gebracht

„Schon diesen Montag packten wir mit den achten bis zehnten Klassen einen Kleintransporter mit Spenden voll. Hingefahren ist Dirk Ruwoldt“, sagte sie. „Decken, Medikamente, Essen, Hygieneartikel, alles, was so gebraucht wird, schickten wir los. Er brachte sie direkt nach Pzemyls an der polnisch-ukrainischen Grenze.“ Dort übergab er sie persönlich dem Militär. „Auf der Rückfahrt brachte er Flüchtlinge mit, eine ukrainische Familie, die im Jugenddorf Ruppiner See untergebracht ist.“

Drei Schüler bereiteten das Projekt vor. Neben Sören Weigel auch Yusuf Bilbay und Emma Bartsch. „Täglich sehe ich in den Nachrichten, was in der Ukraine los ist, und es macht mich traurig“, so Yusuf. „Dass überhaupt noch Krieg geführt wird im 21. Jahrhundert, kann ich nicht verstehen“, sagte der 14-Jährige.

Auch Sören zeigte sich bedrückt: „Das ist so schlimm, wenn ich sehe, wie viele Flüchtlinge es gibt und wie schlecht es ihnen geht.“ Für Emma steht fest: „Das ist eine so ernste Lage. Vielleicht sehen das ja auch Ukrainer und die Solidarität hilft ihnen ein wenig“, sagte die 13-Jährige. „Es ist so schlimm, dass ihnen auch Medikamente fehlen. Vielleicht sehen ja auch Ostsee-Zeitungs-Leser das Foto und spenden etwas“, hofft nicht nur sie. Die Spenden sollen jedoch an die gängigen, dafür vorgesehenen Konten gehen. Das könnten die Lehrer und Schüler allein nicht alles stemmen.

Vor Beginn galt es den Ablauf zu erklären. Das Peace-Zeichen war markiert. Quelle: Sabine Hügelland

Die Aktion auf dem Fußballfeld war straff durchorganisiert. Das Peace-Zeichen war bereits aufgezeichnet. Dazwischen lagen Leinen für die Untergliederungen der Flaggenfarben. Jeder Schulsprecher holte die ihnen zugewiesenen Papierbögen für die jeweiligen Klassen ab. Weiß für das Peace-Zeichen und Blau sowie Gelb als Symbol der ukrainischen Flaggenfarben. Größere Schüler dirigierten auf dem Feld alle Schüler an ihre Positionen. Sören Weigel überwachte an der Kamera, ob alle gut stehen.

Emma Bartsch begrüßte die Schüler und gab den Moderationseinstieg. Den übernahm später die Klassenleiterin Jutta Lorenz. Sie behielt auch die Übersicht und gab weitere Anweisungen. Die Schulsozialarbeiterin Susanne Wischmann dokumentierte an der Fotokamera einzelne Arbeitsschritte.

Jeder Schüler erhielt ein Blatt Papier: Weiß für das Peace-Zeichen, Blau und Gelb für die ukrainische Flagge. Quelle: Sabine Hügelland

Auf das Kommando der Klassenleiterin hielten alle ihre Papierbögen in die Höhe und wechselten dann zu einer La Ola-Welle. Die Reportage wird auf der Internetseite der Schule zu sehen sein.

In der Schule hängen Bilder mit Friedenstauben

„Das Thema wurde in allen Klassen besprochen“, sagt Susanne Wischmann. In der Schule hängen Flaggen und Friedenstauben. Wir wollten die Kinder mit dem Thema nicht allein lassen. Sie sehen ja auch, wie sehr uns das Erwachsenen nahe geht und sie sollen verstehen warum.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Jeden Tag wurde am Projekt gearbeitet und organisiert. Da ging auch viel Freizeit, gerade für die drei Hauptakteure, drauf“, sagte Jutta Lorenz. Die Schüler dankten ihr und der Schulsozialarbeiterin für die gute Zusammenarbeit mit einem Tulpenstrauß. Eine schöne Geste, mit der die beiden Frauen überrascht wurden.

Von Sabine Hügelland