Rostock

Verhängnisvolle Beziehung: Ein Paar aus Güstrow steht kommende Woche in Rostock vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft Martin R. (35) und seiner Lebensgefährtin Aline H. Bandendiebstahl und -betrug vor. Die 16-jährige Tochter der Angeklagten soll an den Taten mitgewirkt haben.

Das Familien-Trio hatte laut Landgericht eine eigene Masche entwickelt: In Geschäften klauten sie Handtaschen. Sie hatten es vor allem auf die EC-Karten abgesehen, mit denen sie anschließend auf Einkaufstour gingen. Oder sie hoben Geld vom Konto ihrer Opfer ab – wenn sich in den Handtaschen neben der Karte auch noch die PIN befand. Das sei bei älteren Personen nicht selten der Fall, so eine Gerichtssprecherin. Unter den Opfern sollen viele Seniorinnen gewesen sein.

Geld für Auto und Reisen ausgegeben

Mit ihrer Beute finanzierten sie ihren Lebensunterhalt, bezahlten Urlaubsreisen und ein Auto. An dessen Steuer saß meist Martin R., der keinen Führerschein mehr hatte, weshalb er sich zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss.

Insgesamt werden ihm 34 einzelne Straftaten vorgeworfen, seiner Lebensgefährtin 37. Für ihre Handtaschendiebstähle schlugen sie unter anderem im Rostocker Ikea und in einem Netto-Markt in Güstrow zu. Ein Dreivierteljahr war die kriminelle Familie ab Sommer 2019 aktiv, bevor sie im vergangenen Frühjahr aufflog.

Als weitere Einkommensquelle diente den Ermittlungen zufolge eine 84-jährige Rentnerin, zu der die Tatverdächtigen ein Vertrauensverhältnis aufbauen konnten. Sie sollen in der Wohnung der kranken Frau Bargeld gestohlen haben und außerdem mit ihrer EC-Karte das Konto geplündert und auf Einkaufstour gegangen sein, insgesamt erbeuteten sie dabei 10 000 Euro.

Mit Überwachungskamera überführt

Angehörige der 84-Jährigen wurden misstrauisch und installierten eine Überwachungskamera in der Wohnung. Auf diese Weise konnten sie Aline H. und Martin R. überführen. R., der wegen einer größeren Zahl weiterer Taten gerichtsbekannt ist, sitzt seit Anfang August in Untersuchungshaft.

Beim Prozessauftakt am 28. Januar im Rostocker Landgericht wird die 16-jährige Tochter nicht dabei sein, gegen sie läuft ein gesondertes Verfahren. Sie ist eins von insgesamt fünf Kindern von Aline H.

Von Gerald Kleine Wördemann