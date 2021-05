Kritik an Waffen-Politik der Grünen

Kühlungsborn

„Wer die Grünen wählt, wählt sozusagen den Schießsport oder dieses aus der Tradition heraus entwickelte Schießsport-Leben ab“, sagt ärgerlich das Vorstandsmitglied der Kröpeliner Schützenzunft von 1673, Olaf Brepohl.

Der Kühlungsborner, auch ein passionierter Jäger und BUND-Mitglied, begründet sein Urteil – bei dem er sich mit den großen Schützenverbänden im Einklang weiß – mit einem Verweis auf das mittlerweile vierte Grundsatzprogramm der Bündnisgrünen, das im November 2020 von den 800 Delegierten des ersten rein digitalen Parteitags der Grünen beschlossen worden war.

Unter dem Titel „,... zu achten und zu schützen …’ Veränderung schafft Halt“ kann man darin auf Seite 79 unter Punkt 283 lesen: „Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Dies ernst zu nehmen bedeutet ein Ende des privaten Besitzes von tödlichen Schusswaffen, mit Ausnahme von Jäger*innen. Illegaler Waffenbesitz muss geahndet werden.“

In die Nähe von Terroristen gerückt?

„Gott sei Dank sind wir heute kein Schützenverein mehr, der die Stadt schützen muss – das war ja mal der ursprüngliche Gedanke – sondern nur für die Freizeit“, sagt Olaf Brepohl weiter und betont, dass es aber Millionen gebe, die diesem Sport nachgehen würden: „Und es passiert so gut wie nie etwas.“ Trotzdem würden die Sportschützen auch noch in die Nähe von Terroristen gerückt, denn im Entwurf des grünen Wahlprogramms „Deutschland. Alles ist drin.“, das im Juni beschlossen werden soll, steht auf Seite 105 unter „Vor Terrorismus schützen“ als letzter Satz: „Den privaten Waffenbesitz tödlicher Schusswaffen wollen wir weitestgehend beenden.“

Dabei wüssten Laien doch gar nicht, was Sportschützen alles einhalten müssten, um überhaupt das Privileg zu haben, zu Hause Schusswaffen besitzen zu dürfen: „Außer einem polizeilichen Führungszeugnis und einer Waffenkunde-Sachprüfung, die ganz am Anfang stehen, darf ich zum Beispiel nicht mit dem Auto rasen, weil ich dann als unzuverlässig gelten würde. Ich muss körperlich fit und nervlich stark sein. Ich darf kein rechtsradikales Gedankengut haben und muss regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen, um nachzuweisen, dass ich mit meiner privaten Waffe – im Gegensatz zur Vereinswaffe aus dem Schützenhaus – bessere Ergebnisse erziele. Hin und wieder gibt es unangemeldete Bestandskontrollen...“

Problem soll mit Ehre und Moral zu tun haben

Als Hauptproblem sieht der 62-Jährige, der auch Waffenwart bei den Kröpeliner Schützen ist, dass der Staat nicht an die nicht registrierten illegalen Waffen von Kriminellen herankomme, „oder nur ganz selten“. Olaf Brepohl erinnert an eine OZ-Meldung, nach der mit Stand Februar 2021 in MV Behörden für 53 Rechtsextremisten und 11 Reichsbürger mindestens eine Waffenbesitzkarte ausgestellt hatten und politische Extremisten insgesamt 522 Schusswaffen besitzen würden.

„Ehre und Moral sind das Problem in unserer Gesellschaft und nicht die registrierten Waffen, die privat zu Hause sind“, ist sich der Mecklenburger sicher und unterstreicht noch einmal: „Wir Sportschützen und Jäger sind ausgesuchte Leute, die ständig überwacht werden. Wenn ich mir irgendetwas leiste, wird meine Waffenberechtigung zurückgezogen – das kann jederzeit geschehen und deshalb verstehe ich das bei den Rechtsradikalen und den Reichsbürgern nicht.“

Doch gesetzestreue Staatsbürger, die Waffen besitzen, würden angefeindet, weil in der Bevölkerung ein falsches Bild entstanden sei, meint Olaf Brepohl. Auch er sei im Ort schon als reaktionärer Militarist bezeichnet worden.

Mittlerweile habe er sich den teuersten, fünf Tonnen schweren Tresor gekauft, um seine Sport- wie Jagdwaffen und die Munition sicher zu verwahren. Schon allein eine Flügeltür davon wiege eine Tonne. Hinzu käme noch die Alarmanlage.

Landtagswahl-Spitzenkandidat der Grünen Harald Terpe: „Es gibt keinen Generalangriff auf die Sportschützen der Bundesrepublik!“ Quelle: Georg Hundt

„Um die Jäger geht es ja überhaupt nicht und es gibt auch keinen Generalangriff auf die Sportschützen der Bundesrepublik!“, betont zum Thema der Landtagswahl-Spitzenkandidat der Bündnisgrünen und Rostocker Bürgerschaftsmitglied, Harald Terpe. Er habe dazu extra noch einmal mit dem Grünen-Innenpolitiker der Bundestagsfraktion, Konstantin von Notz, gesprochen und auch der habe ihm versichert, dass es nicht gegen die Sportschützen gehe, sondern darum, sie als Bündnispartner für Prävention zu gewinnen: „Dass kein Sicherheitsleck bei deren Vereinen entsteht“, denn solche Hinweise hätte es bereits gegeben. Zudem verweist Harald Terpe auf die Antwort der Bundesregierung auf eine „Kleine Anfrage“ der Grünen, wonach im Nationalen Waffenregister Ende 2020 5,35 Millionen erlaubnispflichtige Waffen und Waffenteile in Privatbesitz registriert waren und bislang insgesamt rund 36 000 Waffen als abhandengekommen aufgelistet wurden.

Auch die innenpolitische Sprecherin der Grünen, MdB Irene Mihalic, stellte sich in einer Online-Runde vom 24. März (https://www.gruene-bundestag.de/termine/gefahr-durch-schusswaffen-in-privatbesitz) der Frage, ob ihre Partei bei einer Regierungsbeteiligung ein Verbot privater Schusswaffen anstrebe: „Wir wollen ja keinen Schießsport verbieten, das ist doch gar nicht der Punkt. Wir wollen uns darüber austauschen, wie es gelingen kann, den Zugang zu potenziell tödlichen Waffen in Privatbesitz, so gut wie es geht, zu verringern.“ Dazu könnte vielleicht auch bereits eine räumliche Trennung der Lagerung von Waffen und Munition beitragen.

Von Thomas Hoppe