Kritik an neuer Kita: Bad Doberan soll Investition mitzahlen

Bad Doberan

Die Kosten für die Kinderbetreuung sind für die Stadt Bad Doberan in diesem Jahr gestiegen. 100 000 Euro musste die Stadtvertretung am Montagabend als überplanmäßige Ausgabe zusätzlich freigeben. Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang über den Bedarf an Betreuungsplätzen und die neue Kindertagesstätte (Kita) „Am Kellerswald“. Kritik im Zusammenhang mit der neuen Einrichtung kam vor allem von CDU-Fraktionschefin Caroline Brandt.

„Aufgrund der Zuzugmengen der Kinder bekommen wir die Konten nicht mehr gedeckt“, begründet Alexandra Schwarz, Mitarbeiterin im Bürgeramt, die Mehrausgaben der Stadt. Zudem seien für die Stadt die Kosten je Kind um 30 Euro gestiegen. „Das war 2017 noch nicht absehbar.“ Damals wurde der Haushalt für 2019 aufgestellt. Die Betreuungskosten teilen sich Land, Landkreis Rostock, Stadt und Eltern.

79 Kinder mehr als geplant leben in Bad Doberan

Seit 2018 seien 79 Kinder hinzugekommen, die nach Bad Doberan gezogen sind. „51 leben im neuen Wohngebiet“, sagt Alexandra Schwarz. 68 von den 79 seien in Doberaner Kitas untergebracht. 120 Jungen und Mädchen würden außerhalb der Stadtgrenzen betreut.

Trotz der neuen Kita „Am Kellerswald“ gibt es immer noch eine Warteliste in Bad Doberan. Laut Alexandra Schwarz stehen hier zwischen 30 und 40 Jungen und Mädchen drauf. Der Widerspruch: Laut Landkreissprecher Michael Fengler bestand in der Stadt kein Bedarf an Betreuungsplätzen. Dennoch ist jetzt eine neue Einrichtung in der Münsterstadt entstanden.

Und genau hier entfacht sich die Diskussion: Für Caroline Brandt ist es unverständlich, dass bei den Entgeltverhandlungen für die neue Kita „Am Kellerswald“, für die die Stadtvertreter am Montag ihr gemeindliches Einvernehmen erteilen sollten, Investitionskosten mit angerechnet werden. Unter dem Punkt Mieten, Pacht sind 22 313 Euro an Kosten eingestellt.

„Ich frage mich, wie der Kreis der Meinung ist, uns Investitionskosten aufzunacken für einen Bedarf, den wir angeblich nicht haben, ohne dass wir eine Ausschreibung haben“, so Brandt. „Entweder haben wir einen Bedarf, dann können wir auch ausschreiben. Wenn wir keinen Bedarf haben, soll der Kreis selber Miete für sein Haus zahlen.“

Neue Kita in Räumen des Landkreises Rostock

Hintergrund: Der Regionalverband der Arbeiterwohlfahrt nutzt für eine neue Kita jetzt Räume im ehemaligen Internat des Sonderpädagogischen Förderzentrums, das dem Landkreis Rostock gehört. Anlass dafür war die Schließung der Parkentiner Kita „Wichtelhausen“, die mittlerweile unter einem neuen Träger wiedereröffnet hat.

Dabei ist für eine neue Kita für Bad Doberan extra im neuen Wohngebiet Ostseewohnpark ein Grundstück freigehalten worden. Laut Bürgermeister Jochen Arenz gibt es auch Interessenten, die bauen möchten. Doch da der Landkreis eine neue Einrichtung nicht fördere, müssten die Träger die Investitionskosten auf die Betreuungskosten umlegen, damit sich der Bau refinanziere.

Bedarf nach Region ermittelt

Der Landkreis Rostock rechnet bei der Kitabedarfsplanung in Regionen. Kinder, die beispielsweise in Rostock wohnen, aber in Bad Doberan betreut werden, weil die Eltern hier arbeiten, werden nicht mit eingerechnet. Bad Doberan wird zusammen mit den Gemeinden des Amts Bad Doberan-Land und Kühlungsborn zu einer Planungsregion zusammengefasst. Insbesondere im Amtsbereich habe es einen Bedarf gegeben, informiert Michael Fengler. Mit der neuen Kita, sei der Bedarf jetzt gedeckt. „Wir haben real aber eine Warteliste“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. „Ich kann nur für die Änderung der Bedarfsplanung werben.“ Das liege aber nicht in der Hand der Stadt.

„Die neue Kita am Kellerswald ist wegen der lange ungeklärten Situation in Parkentin entstanden. Wegen der Schließung einer Kita dort hatte ein Träger sich bereiterklärt, die Kinder von dort aufzunehmen. Dadurch entstand zusätzlicher Raumbedarf, der kurzfristig jedoch nur in Bad Doberan gedeckt werden konnte“, erläutert Fengler. Zum Zeitpunkt der Entscheidung für die neue Einrichtung am Kellerswald sei nicht abzusehen gewesen, bis wann die Situation in Parkentin gelöst und eine Wiedereröffnung der Kita dort möglich sein würde.

Die Stadtvertreter erteilten am Ende das gemeindliche Einvernehmen, haben dieses aber bis zum 30. September 2020 befristet.

Von Anja Levien