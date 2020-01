Kritzmow

„Wow!“ Katrin Brandt ist begeistert als Sabrina Rossa ihre Schätze aus dem Auto lädt. Eine Lampe im Florentiner Stil und einen antiken vergoldeten Spiegel. „Das habe ich mal geschenkt bekommen“, erzählt die Frau aus Heiligenhagen, aber es passe nicht mehr zur Einrichtung. Nun stellt sie die Stücke für die erste Kritzmower Versteigerung „Bares für Wahres“ zur Verfügung. Die findet am 31. Januar um 19.30 Uhr im Foyer der Regenbogengrundschule statt.

In Anlehnung an die Fernseh-Trödel-Show

Angelehnt an die beliebte Fernseh-Trödel-Show von Horst Lichter hatte Katrin Brandt die Idee, Raritäten in der Gemeinde aufzuspüren und unterhaltsam an Interessenten weiterzugeben. Die Mitglieder des Spiel- und Sportvereins (SSV) Kritzmow waren gleich Feuer und Flamme und legen sich seitdem ins Zeug für die Versteigerung. Flyer wurden gedruckt, Experten angesprochen, ein Auktionator gewonnen. Vor allem aber müssen Exponate gefunden werden.

Im Angebot auch eine etwa 120 Jahre alte Babypuppe von Kämmer & Reinhardt. Quelle: Doris Deutsch

„Antiquitäten, Schmuck, Bilder, Kleinmöbel, Porzellan“, zählt Katrin Brandt auf, „aber auch Skurriles, originelle Lieblingsstücke, historische Andenken. Nur keine üblichen Flohmarktwaren.“ Seit einer Woche trudelt der Trödel ein bei Katrin Brandt, die in der Satower Straße seit 1996 bereits in dritter Generation das 1920 gegründete Familienunternehmen Anhänger Camping Center Brandt führt. Sie notiert das Mindestgebot, das die Besitzer haben möchten, und erbittet eine kleine Geschichte oder interessante Daten zum Exponat. Den angegebenen Mindestpreis erhält der Besitzer, der darüber hinaus erzielte Gewinn geht an den SSV Kritzmow, der sich seit Jahren um Breitensport, aber auch Kultur und Spaß in der Gemeinde kümmert.

Im Angebot: Schmuck , Münzen, Abendkleider, alte Puppe

Katrin Brandt zeigt zwei wieder ganz aktuelle, schlichte Samt-Abendkleider, die vor Jahren von einem Schneider angefertigt wurden. Quelle: Doris Deutsch

Bares sollen nun zum Beispiel Perlenschmuck, alte Münzen und eine antike Silberschale bringen. „Aber auch diese schicken, schlichten Abendkleider, aus gerade wieder ganz aktuellem Samtstoff und vom Schneider gefertigt, finden bestimmt ihre Liebhaberin“, ist Katrin Brandt überzeugt. Zwei schöne Handtaschen wurden vorbei gebracht und ein großes Kuhfell. Ein besonderes Stück ist auch die etwa 120 Jahre alte Kämmer & Reinhardt-Babypuppe. „Die Augen haben sich vom langen Liegen gelöst und liegen im Kopf, aber das lässt sich ganz sicher reparieren“, ist Brandt sicher.

Von den drei Tiffany-Lampen weiß die 53-Jährige, das ein inzwischen über 90-Jähriges Ehepaar sie gleich nach der Wende vom ersten Westgeld erworben hat. Echte Hingucker sind indes die fünfflammige Deckenleuchte aus vergoldetem Messing und der antike Spiegel. Auch ein altes Fernglas wurde den Organisatoren angekündigt. Und es sei ja noch Zeit: „Bis zum 27. Februar können Exponate abgegeben werden“, betont Brandt.

Schmuck- und Holzexperten bewerten Exponate

Etwa 100 Bieter werden am 31. Januar erwartet. „Die Eintrittskarten a fünf Euro sind sehr gefragt“, freut sich Katrin Brandt. Bevor der Auktionator ab 19.30 Uhr den Hammer schwingt und sich bei Schmuck- und Holzexperten Hinweise zum Zustand der Exponate einholt, können die Besucher eine Stunde vorher die Schätze bewundern und schon mal ihr Bares für wahres sortieren.

Bürgermeister Leif Kaiser gefällt die Show zum Auftakt des Jubiläumsjahres. Denn das Dorf Kritzmow feiert in diesem Jahr seinen 750., die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde ihren 100. Geburtstag. „Seit Ende Oktober 2019 bereiten wir die Feierlichkeiten vor, sammeln Ideen“, berichtet Kaiser. Das Festwochenende mit Festveranstaltung, Feuerwehrumzug, Fußballturnier, Kinderbelustigung, Tanz, Feuerwerk und vielen anderen Überraschungen finde vom 27. bis 29. August statt. „Wir sind dabei unsere Chronik zu vervollständigen und auszustellen“, sagt Kaiser.

Aufführung der Mönkeberg-Sage am 6. Juni

Ein besonderer Höhepunkt wird die Aufführung der Mönkeberg-Sage, die für den 6. Juni geplant ist. „Die Sage rund um den Kritzmower Mönkeberg haben wir vor gut 25 Jahren schon mal aufgeführt“, erinnert sich Katrin Brandt, die zusammen mit dem SSV an der Neu-Auflage feilt. Premiere hat nun jedoch erst einmal Kritzmow erste Versteigerung „Bares für Wahres“. „Wenn das einschlägt, gibt’s eine Wiederholung“, sind sich SSV-Chefin und Bürgermeister einig. „Gemäß unserem Motto in unregelmäßiger Regelmäßigkeit, kulturelle, unterhaltsame Veranstaltungen zu organisieren“, erklärt Brandt.

Von Doris Deutsch