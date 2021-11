Kröpelin

Die Mitglieder des Kröpeliner Karnevalvereins (KKV) waren bereits Flugbegleiter, Römer und Meerjungfrauen. Zum Karnevalsauftakt am Sonnabend präsentierten sie anlässlich ihres 40. Vereinsgeburtstages Kostüme aus den vergangenen Jahrzehnten.

Zuvor forderte sich Vereinspräsidentin Anja Wendt den Rathausschlüssel samt Rathauskasse von Bürgermeister Thomas Gutteck ein. Letzterer wies daraufhin, dass sich bei der letzten Rückgabe nichts mehr in der Kasse befunden habe.

„Wo das Geld geblieben ist, habe ich gesehen. Im September ein riesen Zelt, eine riesen Feier“, sagte er in Bezug auf die 40-Jahr-Feier. Für diese Session wies er darauf hin, dass nicht viel Geld in der Stadtkasse sei. „Ihr wisst, auch wir als Stadt haben einige Euro in die Hand genommen. Ich glaube, an der Kasse hast du nicht viel Freude.“ So fand sie dort auch nur Kleingeld.

Zur Galerie Bei einer Modenschau am 13. November anlässlich des Karnevalsauftaktes in Kröpelin haben Vereinsmitglieder des Kröpeliner Karnevalvereins Kostüme aus 40 Jahren Vereinsgeschichte gezeigt.

Kurz darauf brach der Verein jedoch in Jubel aus, als Bürgermeister Thomas Gutteck darüber informierte, dass die Stadt den Bahnhof gekauft hat. Das Haus soll künftig von Vereinen genutzt werden. Der KKV wünscht sich seit Langem ein Domizil, wo er fest bleiben kann. „Seit 40 Jahren sind wir wie Nomaden und ziehen umher“, sagte Anja Wendt. „Jetzt dürfen wir mit anderen Vereinen in ein Vereinshaus ziehen. Das freut uns wirklich sehr.“

Im Anschluss an die gute Nachricht zeigten die verschiedenen Tanzgruppen des Vereins Auszüge aus ihrem Programm. Die Dancing Queens kamen schon passend zum Motto der Session in Glitzerkleidern gekleidet: „20er Jahre Charlestontime – der KKV lädt zur Gangsterparty ein“.

Und: Die KKV-Präsidentin hat den Bürgermeister aufgefordert, im Februar in die Bütt zu gehen. Im Gegenzug dazu tanzt sie bei den Funken mit. Darauf wurde mit der Faust eingeschlagen. Na dann. Kröpelin helau.

Von Anja Levien