DRK-Club vorgestellt - Angst vor Jugendlichen an Turnhalle in Kröpelin: So soll das Problem gelöst werden

Die Leitung des Kröpeliner Jugendclubs hat sich mit Volksvertretern und dem Rathauschef getroffen, um über Erfolge und Probleme ihrer Arbeit zu reden. Vor allem einige wenige Jugendliche sorgen immer wieder dafür, dass die Jugendarbeit in ein schlechtes Licht gerückt wird. Gemeinsam wurde nach einer Lösung gesucht.