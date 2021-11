Kröpelin: Bahnübergang für einige Tage gesperrt

Kröpelin

Der Bahnübergang Wismarsche Straße in Kröpelin ist vom 8. bis 12. November gesperrt. Grund dafür sind Anschluss- und Asphaltarbeiten für die Bahnhofsstraße, die kurz hinter dem Bahnübergang in Richtung Innenstadt in die Wismarsche Straße mündet. Darüber informiert Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos).

Die Bahnhofstraße wird seit Februar zwischen Bützower Straße und Wismarschen Straße ausgebaut. Damit entsteht eine neue Verbindungsstraße in Kröpelin, die Bushaltestelle am Bahnhof wird ausgebaut. Jetzt werde laut Thomas Gutteck das Teilstück zwischen Wismarscher Straße bis hinters Bahnhofsgebäude asphaltiert, sodass diese zeitnah für den Verkehr wieder freigegeben werden könne. Wann der Abschnitt zwischen Bahnhofsgebäude und Bützower Straße asphaltiert werde, könne er noch nicht sagen. Das sei wetterabhängig.

Im Februar 2022 sollte die Straße fertig sein. Der Termin sei nicht mehr zu halten, da es einige Hürden gegeben habe. Unter anderem musste ein Fernmeldekabel der Deutschen Bahn verlegt werden. Das sei geschehen.

Im November 2014 hatte die Stadt Kröpelin die Bahnhofstraße von der Deutschen Bahn übernommen und seit 2017 die Pläne zum Ausbau der Bushaltestelle am Bahnhof und der Trasse zwischen Bützower und Wismarscher Straße immer wieder konkretisiert. Fördergelder wurden erfolgreich eingeworben und die Rostocker BDC Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH mit der Planung beauftragt.

Von Anja Levien