Die Bauauftragssumme für den „Ausbau der Bushaltestellen am Bahnhof Kröpelin“ erhöht sich um rund 102 000 Euro netto. Dafür beschlossen die Mitglieder des hiesigen Hauptausschusses am Donnerstagabend, bei zwei Enthaltungen, die entsprechende Auslösung des 1. Nachtrages.

Wegen der hohen Corona-Infektionsrate in der Region hatte das siebenköpfige Gremium entsprechend der aktuellen Beschlusslage die Aufgaben der Volksvertretung mit ihren 17 Mitgliedern übernommen.

Der Bürgermeister Thomas Gutteck hatte zum Tagesordnungspunkt Bahnhofstraße die Bauamtsleiterin der Stadt aufgefordert, den Sachverhalt der nötigen „Medienumverlegung“ an der Böschung zum Kamp noch einmal kurz zu erläutern. Und Jana Schmidt gab zunächst einen Überblick zum Stand der Bauarbeiten, mit denen die Eurovia Verkehrsbau GmbH Kavelstorf beauftragt worden ist.

Im Februar sei „rege angefangen“ worden und mittlerweile bis zum alten Güterschuppen die künftige Trasse bereits zu erkennen. Der neue Gehweg sei abgesteckt und die Positionen der geplanten Straßenbeleuchtung würden festgelegt. In der nächsten Woche sollen die Arbeiten an der Steilböschung beginnen, sagte die Amtsleiterin und schätzte ein, dass hier alles sehr gut laufe. Im unteren Teil der Straße wären auch die neuen Leitungen für Schmutz- und Regenwasser im Boden: „Das sieht gut aus.“ So hatte es auch der erfahrene Eurovia-Bauleiter, Herbert Wollenhaupt, zur Baufeldfreigabe im Januar erwartet. Damals sagte er zur OZ über das ganze Millionen-Projekt: „Es ist viel Bodenbewegung dabei, aber ansonsten normaler Straßenbau mit einem Regenkanal drin, also nichts Kompliziertes.“

Unbekannte Leitungen in der Böschung entdeckt

Doch inzwischen ist offensichtlich klar, dass an der Böschung mit Blick aus der Richtung Bützower Straße, neben der alten Treppenanlage in Richtung Bahngleis, die Arbeiten ins Stocken geraten werden: „Hier müssen wir in die Böschung eingreifen, weil dort diverse Leitungen liegen – zum Teil bekannt, zum Teil aber auch nicht –, die für insgesamt 102 000 Euro Mehrkosten umverlegt werden müssten.

Jana Schmidt nennt das einen „unglücklichen Umstand“, der hier eingetreten sei: „Das hätte sich sicher im Vorfeld im Leistungsverzeichnis wiederfinden müssen.“ Aber das soll auch das zuständige Ingenieurbüro so sehen, dass da Fehler passiert seien: „Deshalb werden für die ganze Umplanung zur Bauausführung auch keine Honorare in Rechnung gestellt.“

Blick von der Bützower Straße auf den Böschungshang mit überraschender Leitungsfülle. Quelle: Thomas Hoppe

Zudem hat Kröpelins Stadtverwaltung mit dem Zweckverband Kühlung (ZVK) wegen einer Kostenbeteiligung Rücksprache gehalten, weil auch beim Verband nicht alle Leitungsbestände so in den Akten auftauchen, wie es heute erforderlich wäre, erklärte die Bauamtsleiterin. Nach der Prüfung des 1. Nachtrages durch den ZVK würden davon Kosten in Höhe von rund 26 500 Euro (netto) übernommen, heißt es weiter.

Aber damit nicht genug, auf dieser Baustelle gab es eine weitere große Überraschung, die zusätzlichen Aufwand verlangen wird: In diesem Bereich wurden nämlich nicht nur eine Edis-Stromleitung umverlegt und eine alte Telefonleitung entdeckt, die jetzt allerdings gekappt werden kann, sondern es tauchte zudem plötzlich ein wichtiges Fernmeldekabel auf, das alle Züge zwischen Tessin und Wismar meldet.

Laut Bauamtsleiterin Jana Schmidt handelt es sich um ein 96-adriges Kabel, das nicht jedermann umverlegen kann: „Da gibt es nur bestimmte Firmen, die das machen dürfen. Deshalb sind wir darüber gerade in Verhandlungen mit so einer Firma und der Deutschen Bahn, damit wir diese Leitung in unserem Bereich umverlegen können.“ Wie dabei verlautete, erwäge die Bahn jetzt sogar die Umverlegung ihres ganzen Fernmeldekabels aus dieser Gegend, weil im Zuge der aktuellen Überprüfung festgestellt worden sei, dass auch der Kröpeliner EGN-Baustoffmarkt auf besagtem Kabel steht.

Auch unter der neuen Bahnhofstraße liegen Leerrohre

Ausschussmitglied Jürgen Borchardt wollte noch wissen, ob sich der Nachtrag auf den Umfang der Fördermittel auswirke, ob durch die Umverlegung des Bahn-Fernmeldekabels der Stadt weitere Kosten entstünden und ob in der Bahnhofstraße auch Leerrohre für ein mögliches Glasfasernetz verlegt würden. Bei den Fördermitteln bliebe alles unverändert, lautete die erste Antwort. Weiter hieß es: Über die Höhe von etwaigen Kosten für die Stadt werde mit der Bahn gesprochen und besagte Leerrohre seien laut Telekommunikationsgesetz vorgeschrieben: Auch unter der neuen Bahnhofstraße liegen sie also.

