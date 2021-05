Kröpelin

Die Kunst-Ausstellung „lichterloh” von Gerhard Benz in Kröpelins De-Drom-Galerie in der Bahnhofstraße 1 ist bis zum 30. Mai verlängert worden. Das teilten die Organisatoren vom Verein „De Drom“ mit: „Sofern die Corona-Schutzbestimmungen es zulassen, kann die fotografische Installation täglich bis zum 30. Mai nach telefonischer Vereinbarung (038292 820495) besucht werden.“ Außerdem ist ab sofort online eine Bildergalerie zu besichtigen.

Angekündigt wird zudem ein 60-seitiges Buch zur Ausstellung, das in Kürze erscheinen soll.

Es folgt eine Norbert-Thomas-Schau

Im Anschluss an diese Präsentation wollen die Kröpeliner vom 6. Juni bis zum 25. Juli unter dem Titel „Von der Fläche in den Raum” in ihrer Galerie Arbeiten des Künstlers Norbert Thomas vorstellen.

Thomas wurde 1947 in Frankfurt/Main geboren. Von 1969 bis 1974 studierte er an der Hochschule für Bildende Künste und Gesamthochschule Kassel. In den Jahren 1982 bis 1985 lebte und arbeitete er in Santa Cruz de Tenerife.

Von 1987 bis 1991 war Norbert Thomas Professor für Gestaltungslehre an der Fachhochschule Bielefeld und von 1991 bis 2016 Professor für Grundlagen der künstlerischen Gestaltung an der Bergischen Universität Wuppertal. In den Jahren von 1995 bis 2013 hatte er unter anderen verschiedene Arbeits- und Studienaufenthalte in New York, Madrid, Istanbul, Berlin und Montevideo. Seine Werke befinden sich in zahlreichen Sammlungen im In- und Ausland.

Ein Vertreter der Konkreten Kunst

Als Vertreter der Konkreten Kunst sucht er nach Wegen, die nicht sichtbare Welt abzubilden. Diese Kunst erhält ihre Bedeutung allein durch Farbe, Form, Linie und Material. Sie steht in der Tradition des russischen Künstlers Kasimir Malewitsch, dessen Gemälde „Schwarzes Quadrat“ (1915) mit alten Regeln der Kunst brach.

Heute lebt und arbeitet Norbert Thomas in Essen.

Zur Eröffnung seiner Ausstellung am Sonntag, dem 6. Juni um 15 Uhr spricht Stephan Meyer, 1. Stellvertreter des Landrats vom Landkreis Rostock. Der De-Drom-Vereinsvorsitzende und Galerist, Hubertus Wunschik, gibt eine Einführung.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ausstellung ist dann täglich unter Beachtung der Corona-Schutzbestimmungen nach telefonischer Vereinbarung (038292 820495) geöffnet.

Nach Angaben der Galerie erscheint ein Katalog-Buch mit einem Beitrag von Dr. Siegfried Gnichwitz.

Von Thomas Hoppe