Kröpelin

„Wir sind dermaßen verärgert über die Vorgehensweise von E.on. Wie kann ein Unternehmen im Lockdown Mitarbeiter unangemeldet in die Haushalte schicken? Für diese Firma steht augenscheinlich nur der Profit im Vordergrund“, erklärt Renate Swars aufgebracht gegenüber der OZ.

Der Ärger der Detershägerin gründet sich auf den unangekündigten Besuch eines E.on-Mitarbeiters bei ihrem 84-jährigen Vater in Kröpelins Straße des Friedens: „Mein Vater ist hochgradig vorerkrankt und aufgrund dessen und wegen seines hohen Alters Hochrisikopatient!“

Zunächst befürchteten Angehörige einen Betrug

Zwar habe der Mann einen Dienstausweis vorgezeigt, einen Mund-Nasenschutz getragen und war am 8. Januar in E.on-Dienstkleidung erschienen, jedoch ohne jegliche Ankündigung, betont die besorgte Tochter und ergänzt, dass es um einen angeblich günstigeren Vertrag bei E.on gegangen wäre: „Mein Vater hat seine Bankverbindung zum Abgleich herausgegeben und eine Unterschrift im Tablet geleistet.“ Dazu hätte es für ihn weder eine Visitenkarte noch ein Bestätigungsschreiben über den neuen bzw. geänderten Vertrag gegeben.

Das alles sorgte dann in Kröpelin und Detershagen für einige Verunsicherungen: „Immerhin hört man ja fast schon täglich in den Medien etwas über ähnliche Betrügereien“, erläutert Renate Swars und berichtet weiter, dass sie dann in der Sparkasse vorsprachen und vorsichtshalber das Konto sperren lassen wollten. „Auch habe ich ein längeres Telefonat mit der Polizei in Bad Doberan geführt. Dort hieß es, dass sich bereits mehrere verunsicherte Leute in diesem Zusammenhang bei ihnen gemeldet hätten. Da aber noch nicht nachgewiesen werden konnte, ob tatsächlich eine Straftat vorliegt, wurden wir vorerst ‚vertröstet‘.“

Call-Center wusste nichts von Vertragsänderung

Natürlich hatten die Kröpeliner auch wiederholt bei E.on angerufen und im Call-Center nachgefragt, ob diese Vorgehensweise seine Richtigkeit habe. Doch: „Man konnte uns dort zunächst keine Angaben über eine Vertragsänderung machen.“ Am 13. Januar kam endlich eine Bestätigung dieser Vertragsänderung, die laut Renate Swars lediglich eine Preisbindung für ein Jahr festschreiben würde.

Dafür soll dieses ganze Geschehen dem 84-Jährigen „schwer zu schaffen gemacht“ haben, wie seine Tochter es ausdrückt: „Er hatte schlaflose Nächte und Angst, wer da wirklich in seinem Haushalt war.“

Renate Swars findet es „einfach unglaublich, dass sich ein so angesehener Energiekonzern ganz offensichtlich nicht bewusst ist, wie ernst die derzeitige Lage ist.“ Deutschland- und weltweit sollten und müssten doch die Kontakte zwischen den Menschen reduziert werden. Ihr Vater habe deswegen seit Monaten keine Enkelkinder, keine Urenkel getroffen und auch alle seine anderen Kontakte seien nur auf das Notwendige beschränkt, wie auf seine Tochter und die Ärzte.

Mitarbeiter von E.on haben Hygiene-Schulung durchlaufen

„Selbstverständlich stehen die Gesundheit und Sicherheit unserer Vertriebspartner und Kunden für uns an erster Stelle“, hält dem der Pressesprecher der E.on Energie Deutschland GmbH für die Bereiche Privatkunden und Service, Mario Leikop, entgegen. Deshalb seien sowohl die Partner von E.on als auch die Mitarbeiter angewiesen und schriftlich verpflichtet worden, die geltenden gesetzlichen, verordnungsrechtlichen und behördlichen Corona-Regelungen strikt und konsequent umzusetzen.

„Alle Mitarbeiter unserer Vertriebspartner haben eine verpflichtende Hygiene-Schulung zum Thema Coronavirus durchlaufen. Sie sind angehalten, stets den Sicherheitsabstand zu Kunden einzuhalten. Die Vertriebspartner verfügen zudem über entsprechende Materialien wie Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe und Desinfektionsmittel“, erklärt Mario Leikop und unterstreicht: „Beratungsgespräche finden selbstverständlich immer nur statt, wenn Kunden dies wünschen.“ Diese Regelungen würden für alle potenziellen Kunden, unabhängig von ihrem Alter, gelten.

Zuvor hatte der Sprecher, der vom Ruhrgebiet aus arbeitet, der OZ-Lokalredaktion in Bad Doberan umgehend bestätigt, dass zur Zeit „Dienstleister“ von E.on im Landkreis Rostock „zur persönlichen Kundenberatung“ unterwegs seien. Der Direktvertrieb sei dabei allerdings nur einer von vielen Vertriebswegen, die vom Unternehmen genutzt würden – das passiere auch telefonisch oder online: „In Hotspots mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 werden aktuell keinerlei Beratungen angeboten.“

Von Thomas Hoppe