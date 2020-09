Kröpelin

Das traditionelle Stadt-Erntedankfest von Kröpelin fällt in diesem Corona-Jahr dem Virus zum Opfer. Es gibt also kein buntes Treiben hinterm Rathaus und es werden keine Chöre singen. Doch einen Erntedank-Gottesdienst soll es am Sonntag, den 27. September, ab 17 Uhr in der Kirche geben, danach eine Gesprächsrunde im Pfarrhof.

Dafür hatte noch Pastor Olaf Pleban, der sich im August aus dem Amt verabschiedete, den Bischof im Nordkirchen-Sprengel (geistlicher Aufsichtsbezirk) Mecklenburg und Pommern, Tilman Jeremias, gewinnen können. „Nun kommt er, unser Herr Bischof“, sagt der hiesige Vorsitzende des Kirchengemeinderates Tim Burghardt erwartungsfroh.

Tilman Jeremias wirkte auch in Schwaan und Rostock

Der gebürtige Mainzer Tilman Jeremias war unter anderem seit 1995 acht Jahre lang Pastor der Kleinstadtgemeinde Schwaan, bevor er in die Innenstadtgemeinde Rostock wechselte und bis zum Eintritt ins Bischofsamt im Herbst 2019 einen Lehrauftrag an der Theologischen Fakultät der Universität Rostock übernahm.

2018 war sein Buch „Sabbat – Gottesgeschenk für alle“ im Calwer Verlag erschienen. In seiner Einführung dazu schreibt der Autor: Je rasender die Entwicklung der Beschleunigung fortschreitet, „desto lauter werden jedoch auch die Rufe nach Entschleunigung, Unterbrechung, Atempausen für Leib und Seele, aber auch nach Mäßigung und Bescheidenheit. Immer mehr Menschen sehnen sich nach innerer und äußerer Ruhe. Sie möchten dem Lärm des Verkehrs und der dauernden medialen Beschallung entkommen. Und sich öffnen für ihre innere Stimme, die von diesem Lärm allzu oft zugedeckt wird. Auf diesem Weg wird ihnen oft neu bewusst, was wesentlich ist für ihr eigenes Leben.“

Gesprächsrunde im Pfarrhof geplant

Auch bei diesem besonderen Kröpeliner Gottesdienst, „der Bischof kommt ja nun nicht jeden Tag hierher, vielleicht nur dieses eine Mal“, müssten natürlich die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, unterstreicht Tim Burghardt: „Wir haben in der Kirche entsprechende Schilder geklebt, Abstandsregelungen getroffen und für Desinfektion gesorgt. Nun müssen wir gucken, wie viele Leute damit noch in die Kirche können.“ Zumal sich fast täglich etwas in der Corona-Lage ändere, ergänzt er und sagt, dass es deshalb durchaus passieren könne, dass der Einlass nach einer bestimmten Zahl von Gottesdienstbesuchern gestoppt werden müsse. Dafür würden aber Lautsprecher vor der Tür stehen, damit die Predigt nach draußen übertragen werden könne.

Im Anschluss, etwa ab 18 Uhr, bestehe zudem die Möglichkeit, mit dem Bischof auf dem Pfarrhof ins Gespräch zu kommen. „Das machen wir ganz locker, er soll sich unters Volk mischen“, meint Tim Burghardt dazu.

Das sagt der Christ zur Corona-Pandemie

Auf die Frage der OZ, wie er als Christ die Corona-Pandemie einordne, ob es auch eine Prüfung der Menschen sein könne, antwortet der Vorsitzende von Kröpelins Kirchengemeinde: „Dass der liebe Gott das in die Welt gesetzt hat, glaube ich nicht. Der liebe Gott hat uns die Welt gegeben und hat gesagt, macht Euch die Welt Untertan. Und was die Menschheit aus der Welt macht, das ist es, denke ich. Dazu hat mir kürzlich der letzte Satz in einem OZ-Interview mit Pastor Jax aus Bad Doberan gefallen: ‚Wenn wir irgendwann sagen können, dass wir zu vorsichtig gewesen sind, haben wir Glück gehabt.‘“

Tim Burghardt vom Kirchengemeinderat Kröpelin

Neuer Pastor ist frühestens im nächsten Frühjahr da

Apropos Pastor, in Kröpelin ist die Pfarrstelle neu zu besetzen. Aktuell heißt das, dass diese Besetzung durch eine Wahl des Kirchengemeinderates erfolgt, Olaf Pleban war damals vom Propst gesetzt worden. „Laut Kirchengesetz soll ein Pastor alle zehn Jahre die Gemeinde wechseln, es sei denn, der Kirchengemeinderat stimmt für eine Verlängerung“, erklärt dazu Tim Burghardt und ergänzt für Kröpelin, dass in dieser Woche die Bewerbungsfrist ablaufe: „Die Bewerbungen gehen zum Propst nach Rostock. Im besten Fall gibt es jetzt mehrere Bewerber, damit wir wählen können.“

In Kröpelin seien bereits Pastoren gewesen, auch telefonisch sollen sich welche bei ihm erkundigt haben, sagt Tim Burghardt, aber ob sie sich dann auch beworben hätten, wisse er noch nicht: „Frühestens werden wir im Frühjahr nächsten Jahres einen neuen Pastor haben. Die Vakanzvertretung übernimmt Pastorin Borchert aus Kühlungsborn.“

