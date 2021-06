Kröpelin

Ganz flexibel ging es am Mittwochabend vergangener Woche in der unter Corona-Bedingungen gut besetzten Aula der hiesigen Grundschule zu. Bevor die eigentliche Stadtvertretersitzung begann, war, kurzfristig angesetzt, ein Ideenwettbewerb zur künftigen Campus-Gestaltung an der Kröpeliner Schulstraße ausgewertet worden. Dann begann die Einwohnerfragestunde mit einer Frage einer Diedrichshägerin, die nach Paragraf 3 der Kröpeliner Hauptsatzung eigentlich nicht zulässig ist, denn da heißt es, dass solche Bürgerfragen nicht Angelegenheiten betreffen dürften, die Gegenstand der jeweiligen Tagesordnung sind. Doch in solchen Fällen stimmen Kröpelins Volksvertreter mittlerweile vorher ab, ob sie trotzdem die jeweilige Frage zulassen.

Das geschah und so konnte die Bürgerin nachhaken, wo die Antwort auf den Widerspruch ihres Anwalts bleibe, der in ihrem Namen gegen den Entwurf des Kröpeliner Flächennutzungsplans bei der Stadt eingelegt worden sei. Laut diesem Plan solle ihr Land zu einem Campingplatz umgewidmet werden: „Was sagt die Stadt dazu?“

Flächennutzungsplans öffentlich ausgelegt

Stadtvertretervorsteher Veikko Hackendahl (CDU), von Hause aus selbst Rechtsanwalt, erinnerte daran, dass der Entwurf des Flächennutzungsplans öffentlich ausgelegt worden sei (laut Bekanntmachung der Stadt lag der Vorentwurf bis zum 30. April aus, d. A.) und verwies dann darauf, dass etwaige Einwendungen zum Planentwurf unter Begleitung eines Fachberaters bewertet und abgewogen würden. Das Ergebnis würde erst dann in der Flächennutzungsplanung zur Satzung.

Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos) bestätigte daraufhin, dass verschiedene Hinweise zum Entwurf des Kröpeliner Flächennutzungsplans eingegangen seien – „auch aus der Ortslage Diedrichshagen“. Das Ganze liege jetzt beim Fachberater, der alles auswerte, und dann werde es im Rahmen einer Stadtvertretersitzung abgewogen. Auch im B-Plan-Verfahren gebe es ja noch eine öffentliche Beteiligung. Zur Kritik der Bürgerin an bereits erfolgten Baumaßnahmen im vorgesehenen B-Plan-Gebiet verwies der Rathauschef auf die Bauaufsichtsbehörde, den Landkreis: „Der Landkreis Rostock ist da auch tätig.“

Die beiden vorgesehenen Tagesordnungspunkte „Aufstellungsbeschluss B-Plan 16 Campingplatz Diedrichshagen“ und der Beschluss einer Veränderungssperre zu diesem B-Plan waren nach einem entsprechenden Antrag von Reinhard Dankert (SPD-Fraktion) „nicht mehr Gegenstand dieser Sitzung“. Formaljuristisch wäre es kein Problem gewesen, aber er hätte es für politisch verkehrt gehalten, in dieser Situation die Aufstellung eines B-Plans zu beschließen, sagte dazu der Stadtvertreter zur OZ: „Wir sind ja noch nicht mal fertig mit dem F-Plan.“

Von Thomas Hoppe