Die Straße des Friedens in Kröpelin wird seit November 2019 in vier Bauabschnitten saniert. Die Stadt und der Zweckverband Kühlung erneuern Trinkwasser-, Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen, Gehwege, Straßenbeleuchtung sowie Asphalt. Am Mittwoch wurde bei den Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt.

Die Straße des Friedens schlängelt sich in mehreren Abschnitten um die Wohnblöcke. Während der Bereich von der Kreuzung Dammstraße/ Hundehäger Weg bis zum nördlichen Anschluss in der Nähe der Garagen fast fertig saniert ist, wurde jetzt vor den Garagen (Neue Reihe / Straße des Friedens) die Decke abgefräst.

Gasleitung war in Plänen verzeichnet – allerdings nicht wie tief

Wie Bauamtsleiterin Jana Schmidt informiert, sei bei diesen Arbeiten die Gasleitung beschädigt worden. „Die Leitung hatte eine geringe Verlegungstiefe“, so Schmidt. Sie sei zwar in den Plänen eingezeichnet gewesen, jedoch war nicht kenntlich gewesen, dass sie so knapp unter der Erde liegt.

Mit dem Stadtwerken Rostock würden jetzt Gespräche geführt, ob die Straßenbauarbeiten nicht genutzt werden könnten, um die Gasleitung tiefer zu verlegen. Die Bauarbeiten in der Straße des Friedens sollen bis Ende Oktober andauern, so Jana Schmidt. 1,2 Millionen Euro werden hier investiert.

Am Mittwoch waren Polizei und Feuerwehr im Einsatz, um das Gebiet um die Wohnblocks zu sichern. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Mitarbeiter der Stadtwerke Rostock hatten gegen Mittag das Leck schließen können.

Von Anja Levien