Kröpelin

Es herrscht eine freundschaftliche Stimmung im Bahnhofgebäude beim Verein „de Drom“ in Kröpelin. Nicht nur, dass sich Hubertus Wunschik, Vorsitzender des Vereins, und Justizministerin Katy Hoffmeister kennen. Es gibt Anlass zu Freude, da die ebenfalls für Religion im Land zuständige Ministerin einen Zuwendungsbescheid über 3000 Euro dabei hat. Mit diesem Geld unterstützt das Land das Projekt des Vereins rund um die 3. Deutsch-Israelischen Kulturtage in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kulturtage sind eingebunden in das Festjahr 2021: „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.

Am Sonntag, 5. September, startet die Veranstaltungsreihe, die im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie aussetzen musste, erneut. An diesem Tag wird unter anderem das „Gedenkbuch für die Juden in Mecklenburg-Vorpommern 1845-1945“ in Koorperation mit der Landeszentrale für politische Bildung M-V vorgestellt.

Exkursion mit erklärenden Vorträgen

Neben Vorträgen, Lesungen und Ausstellungen wird es auch eine Filmaufführung geben. „Ein beeindruckender Film“, so Hubertus Wunschik, der ihn bereits gesehen hat. In „Swimmingpool am Golan“ spürt Schauspielerin und Regisseurin Esther Zimmering der Geschichte ihrer Vorfahren in Israel und der DDR nach.

„Wir freuen uns, dass wir auch ein Projekt für Schülerinnen und Schüler realisieren konnten“, sagte Justizministerin Katy Hoffmeister. Am Mittwoch, 22. September, wird eine Exkursion die Jugendlichen zum „historisch antijüdischen Relief in der Stiftskirche Bützow“ und in „die Blutkapelle in Sternberg“ führen.

Die meisten der Veranstaltungen werden in Kröpelin stattfinden.

Von Lisa Walter