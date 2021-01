Kröpelin

Zu „Erkältungsviren“ und Mund-Nasen-Schutzmasken landeten vor ein paar Tagen „Aufklärungs“-Flyer in privaten Kröpeliner Briefkästen. Ein aufgebrachter Leser sandte sein Exemplar an die Redaktion, ein anderer meinte entspannt, solche Sachen gingen bei ihm gleich in den Müll.

Auf besagtem Info-Blatt geht es den Absendern, einer Arbeitsgemeinschaft von Ärzten und Wissenschaftlern, „die der Öffentlichkeit ihre fachliche Expertise im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie“ zur Verfügung stellen möchte, um den Nutzen von PCR-Tests und um „physische wie psychische Langzeitschäden“ bei Kindern, vor denen die „Ärzte für Aufklärung“ warnen.

Zwei Seiten eines Flyers. Quelle: Thomas Hoppe

Sie werden auf ihrer Internetseite namentlich von rund 2000 Menschen unterstützt, zu denen zahlreiche Mediziner, aber auch Menschen aus allen anderen gesellschaftlichen Bereichen zählen, ob Hausfrau, Lehrer, Künstler oder Handwerker.

Dazu gehört auch der Zahnarzt Dr. Torsten Banhardt (61), der an der Wismarschen Straße von Kröpelin seine Praxis hat. Ein offensichtlich freundlicher Mensch, der dem unangekündigten OZ-Reporter umgehend ein paar Minuten Gesprächszeit über die Aufklärer-Ärzte und ihre Anliegen einräumt, auch wenn er mit dem Flyer nichts zu tun habe.

Der Arzt bietet zunächst die Hand zum Gruß und schlägt vor, die Maske im „Pausenraum“ ruhig abzulegen, akzeptiert aber auch, dass sich sein Gegenüber strikt an die gegenwärtigen Anti-Corona-Regelungen hält. „Ich kann als Wald-und-Wiesen-Arzt die Maßnahmen gegen Corona nicht in Frage stellen, auch wenn sie mit den FFP2-Masken keinen Virenschutz kriegen, weil die Filterwirkung dafür nicht gegeben ist“, schickt er voraus und betont, dass er bereits seit mehr als 30 Jahren mit Masken arbeite: „Ich weiß, was sie können und was sie nicht können.“ Zudem habe er sich im Zuge dieser Corona-Krise auch wieder in das Fachgebiet Virologie reingelesen – er hätte dafür, dank seiner Vorbildung durch das Studium in Rostock, lediglich etwa vier Wochen gebraucht.

Den PCR (deutsch: Polymerasekettenreaktions)-Test hätte ja der US-Amerikaner Kary Mullis entwickelt, der dafür 1993 den Nobelpreis für Chemie erhielt. „Er hat immer gesagt, dass das ein qualitativer Test sei, kein quantitativer – er kann also allein keine Infektion, er kann Bruchstücke der DNA nachweisen“, erklärt Dr. Banhardt weiter und sagt aber auch: „Kriminaltechniker können damit super gut Verbrechen aufklären, weil kleinste Mengen in ein auswertbares Maß vervielfältigt werden.“

Er wisse nicht, ob Covid 19 mehrfach tödlicher sei als Influenza-Viren. Die Stämme von beiden würden im Bereich des Atemtraktes „arbeiten“ und bestimmte Corona-Stämme, „die sich immer verändern“, würden die Menschen begleiten, „seitdem wir vor zwei Millionen Jahren von Afrika nach Europa gewandert sind.“

Zehn Jahre Lebenszeit durch Corona verloren?

Auf den Hinweis, dass jetzt aber in einem Jahr allein in Deutschland fast 55 000 Tote im Zusammenhang mit diesen „Erkältungsviren“ zu beklagen seien, erinnert der Bad Doberaner an einen Vorjahres-Vortrag des damaligen Leiters der Pathologie vom Hamburger UKE, Prof. Dr. Klaus Püschel, der „weit über 200“ Leute im Alter von 83+ obduziert hätte, die mit Corona gestorben seien: „Die Betroffenen hatten Vorerkrankungen, die voraussichtlich im selben Jahr zum Tod geführt hätten – warum soll sich das in Deutschland groß unterscheiden?, fragt Dr. Banhardt. Vom Deutschen Pathologenverband wurden bereits 2020 durchaus Unterschiede aufgezeigt, es war gar die Rede davon, dass vorerkrankte Patienten im Schnitt zehn Jahre ihrer Lebenszeit durch Corona verloren hätten.

Aber Zahnarzt Dr. Banhardt sieht es durchaus als wichtige Sache an, dass Hochbetagte und Leute mit massiven Vorerkrankungen besonders geschützt werden: „Wie in jeder Erkältungszeit.“ Da müsse man sich vorsichtig verhalten, niese niemanden an: „Vernünftig Händewaschen mit Warmwasser und Seife ist schon eine weit über 90 Prozent verlässliche Schutzmaßnahme. Man muss das Ganze verhältnismäßig sehen und die Maßnahmen sind nicht verhältnismäßig, wenn die Leute ihren Berufen und Geschäften nicht nachgehen können – das geht zu weit.“

Apotheker Manuel Berfelde in Kröpelin. Quelle: Thomas Hoppe

„Die Frage ist: Was können wir sonst machen? Modellierungsstudien belegen doch ganz klar, dass wir bremsen müssen, bis wir eine Immunität haben“, sagt dagegen Manuel Berfelde, der in Greifswald Pharmazie studierte und seit 2016 in Kröpelins Schwan-Apotheke angestellt ist. Selbst bei Geimpften müsse man ja erst sehen, ob sie das Virus weiterverbreiten würden: „Deswegen sind die Anti-Corona-Maßnahmen meines Erachtens wirklich noch sinnvoll und eigentlich alternativlos, wenn wir nicht irgendwann in den Bereich kommen wollen, wo wir dann entscheiden müssen, ob wir einer 80-jährigen Dame noch Sauerstoff zukommen lassen oder lieber dem 45-jährigen Risikopatienten.“ Er verbringe jetzt relativ viel Zeit mit dem Thema Corona. „Wir müssen uns ja auch auf dem Laufenden halten“ – und er hörte dabei selbst von Ökonomen, dass sie die Maßnahmen unterstützen und manche sogar verschärfen würden, weil sie durch Krankenstand und lange Ausfallzeiten weitere wirtschaftliche Probleme befürchten. Nach dem, was er so mitbekomme, sei die Sterblichkeit bei Corona mindestens zehn Mal so hoch, wie bei einer saisonalen Grippe.

Apotheker: FFP2-Masken nichts für kleine Kinder

Den Flyer sieht der 33-jährige Rostocker Familienvater zum ersten Mal und sagt: „FFP2-Masken sind für jüngere Kinder sicher nicht geeignet, wegen des geringeren Lungenvolumens und der Atemzugkraft – aber mit den normalen OP-Masken haben die Kinder in der Regel kein größeres Problem, die sind durchlässiger und schließen an den Rändern auch nicht sauber ab.“ FFP2-Masken böten durchaus neben Fremd- auch Eigenschutz, die OP-Masken bremsen gut mögliche Tröpfcheninfektionen. „Damit reduzieren wir schon mal ungefähr 50 Prozent der Ansteckungsgefahr!“, betont Manuel Berfeld noch und ergänzt: „Der Großteil der Kundschaft hier befolgt nicht nur die Regeln, sondern versteht auch den Sinn der Anordnungen.“

Von Thomas Hoppe