Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr dürfen sich bald über neue Helme freuen. Denn die Edis GmbH möchte die Anschaffung unterstützen. Am Donnerstag kommen die Stadtvertreter von Kröpelin in der Aula der Schule zur ihr Sitzung zusammen. Einer der Tagesordnungspunkte ist der Abschluss eines Regionalfördervertrages mit der Edis Netz GmbH zur Unterstützung der Jugendwehr.

„Der Bürgermeister der Stadt Kröpelin, Thomas Gutteck, kam auf uns zu und fragte, ob wir die Jugendwehr nicht mit etwas Geld unterstützen könnten“, sagte Marcel Beer von der Edis Netz GmbH. Mit 1000 Euro hilft das Unternehmen der Jugendwehr bei der Anschaffung von neuen Helmen.

Marcel Beer (l.) von der Edis Netz GmbH. Quelle: Anja Levien

„Die bisherigen sind mittlerweile zu alt“, sagte Jugendwehrführer Raik Meißner. Es sei an der Zeit, dass moderne Helme die Kinder schützen. Die Bestellung werde aber erst ausgelöst, wenn der Vertrag geschlossen ist. Daher stehe noch nicht fest, wann genau sich die Kinder und Jugendlichen über die Helme freuen können.

Nachtwanderung in der Region Kröpelin

Ebenfalls geplant sei eine Nachtwanderung gemeinsam mit Jugendwehren aus der Region. „Das haben wir schon vor Corona gemacht“, sagte Meißner. Und wenn es die Corona-Lage zulässt, wird auch in diesem Jahr eine solche Wanderung stattfinden. Am 13. November wollen sich die Kinder und Jugendlichen treffen und gemeinsam in der Region Kröpelin wandern. Dabei sollen kleinere Spiele an verschiedenen Stationen absolviert werden.

Jugendwehrführer von Kröpelin, Raik Meißner, freut sich auf die Nachtwanderung mit den Kindern und Jugendlichen. Quelle: Cora Meyer

„Die beste Mannschaft wird dann geehrt und bekommt einen kleinen Preis“, erklärte Meißner. Am späten Nachmittag, wenn es bereits dunkel ist, wird es losgehen. Die Jugendlichen zwischen 10 und 16 Jahren werden aber nicht irgendwo gemeinsam übernachten, sondern am Abend wieder nach Hause gehen.

Derweil läuft die Ausbildung der Jugendwehr in Kröpelin wieder ganz normal. Es gebe zwei Gruppen, die getrennt trainieren und üben. Jeden zweiten Sonnabend kommen sie zusammen. In der einen Gruppe sind die 6- bis 10-Jährigen, in der anderen die 10- bis 16-Jährigen. „An diesem Sonnabend haben wir das Treffen wegen Halloween abgesagt, aber sonst läuft es wieder gut“, sagte Meißner. Ein Teil der 1000-Euro-Unterstützung von Edis werde auch in die Durchführung dieser Nachtwanderung fließen.

Unterstützung von Edis in der Region

Die Edis Netz GmbH unterstützt immer wieder Projekte in der Region. So sei Edis beispielsweise Sponsor der Mädchenmannschaften im Handball des SV Empor Kühlungsborn. „Unsere Logo ist auf den Trikots der Mädchen zu sehen“, sagte Beer. Den Verein unterstütze das Energieunternehmen mit 2500 Euro. Auch die Feuerwehr in Bad Doberan bekam finanzielle Hilfe im Wert von 1500 Euro. Dafür wurden Überzieher für die Pressluftatemflasche angeschafft. Diese sollen die Geräte vor äußeren Einwirkungen besser schützen.

Zudem investierte Edis kürzlich in die Verschönerung einer Trafostation in der Region. Die im September gestaltete Station wurde in diesem Jahr am Parkentiner Weg neu errichtet. Der Entwurf für die Gestaltung wurde mit der Stadt Bad Doberan im Vorfeld abgestimmt. Zu sehen sind mit dem Doberaner Münster sowie dem Doberaner Schwan, die Wahrzeichen der Stadt.

Spielplatzsanierung und neuer Sand

Zuletzt spendete Edis der Kita „Gipfelstürmer“ in Neubukow Sechssitzerkrippenwagen. Diese machen die Arbeit der Erzieherinnen einfacher, da sie leichter sind als die alten Wagen. Vor allem aber sind sie sicherer für die Kindern, denn sie haben Anschnallgurte.

Auch die Kinder in Retschow durften sich schon über Unterstützung des Energieunternehmens freuen. Der Spielplatz im Ort wurde vor einiger Zeit saniert. Die Mitglieder des Feuerwehrvereins der Freiwilligen Feuerwehr Biendorf konnten sich im vergangenen Jahr über eine Förderung freuen. Mit 1500 Euro förderte Edis die Digitalisierung der Wehr. Ebenfalls im vergangen Jahr wurde mit der finanziellen Hilfe von 2000 Euro der Sand auf dem Spielplatz in Pakentin ausgetauscht. Diese Maßnahme kostete insgesamt 4000 Euro.

Immer wieder gebe es Anfragen aus der Region. Viele davon konnte das Unternehmen in der vergangenen Zeit umsetzen.

