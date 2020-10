Bad Doberan/Kröpelin

Die geplante Ehrung der Blutspender im Kreisverband Bad Doberan des Deutschen Roten Kreuzes in Kröpelin am 30. Oktober ist abgesagt. Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Veranstaltung nicht stattfinden. Die Spender bekommen dennoch ein Dankeschön, das per Post kommt.

113 Blutspender sollte am Freitag, 30. Oktober, im festlichen Rahmen gedankt werden. Wie Cornelia Klischke vom DRK-Kreisverband Bad Doberan mitteilt, sei darunter jemand, der bereits 150 Mal Blut gespendet habe. Drei Männer und Frauen hätten sich 125 Mal, sieben 100 Mal und neun 75 Mal 500 Milliliter Blut abnehmen lassen. Hinzukommen 15 Spender, die 50 Mal dabei waren, und 26, die die Zahl 25 erreicht haben.

„Wir verschicken als Dankeschön an alle zu ehrenden Spender und ehrenamtlichen Helfer der Blutspende die Urkunden und einen Gutschein für „Zum Raben“ in Kröpelin“, informiert Cornelia Klischke.

Die nächste Blutspende findet am Mittwoch, 4. November, von 13 bis 18 Uhr im DRK-Schulungs- und Logistikzentrum, Am Waldrand 13, statt. Weiterer Termin im November ist am 25. November von 13 bis 18 Uhr im „Zum Raben“ in Kröpelin.

Von Anja Levien