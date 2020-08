Kröpelin: Eigentumsfragen werden endlich beantwortet

Kröpelin

„Gemessen wurde hier schon mehrmals, einmal so, dann die Höhe, dann als die Grenzsteine gesetzt wurden“, erläutert Harald Schumacher aus der Bützower Straße die aktuelle Lage im langwierigen Kröpeliner Umlegungsverfahren wegen der unvermessenen Hofräume, die in der Stadt insgesamt eine Fläche von rund 4,6 Hektar ausmachen sollen. Der Anwohner zeigt auf einen Messpunkt an seiner Hauswand und dann auf einen der neuen Grenzsteine.

„Wir warten jetzt auf einen Bescheid, wie das weiterläuft, ob wir von der städtischen Fläche hier hinten raus zukaufen können oder was“, erklärt Harald Schumacher weiter. Bis zum verrohrten Stadtbach sind das an dieser Stelle hinter den Wohnhäusern der Bützower Straße nämlich noch alles eigentumsrechtlich ungeteilte Hofräume, wie der Mann erklärt, der hier seit dem Jahr 1981 wohnt.

Anzeige

Einer der neuen Grenzpunkte nach der Vermessung hinter der Bützower Straße. Quelle: Thomas Hoppe

Weitere OZ+ Artikel

Im Bereich der Bützower Straße 21 bis 101 (bis zu einer Tiefe von 100 Metern in östlicher Richtung) gibt es diese sogenannten „ungetrennten Hofräume“. Das betrifft etwa 100 Eigentumsverhältnisse, bei denen zwar die Außengrenzen, aber nicht die einzelnen Eigentumsanteile innerhalb des Hofraumes vermessen worden sind. Diese Flächen sind katastermäßig nicht erfasst – sollten sie aber längst.

Erlangen die Bescheide im Oktober Rechtskraft?

Wenn alles klappt, könnte dieses Problem aber endlich ab kommendem Herbst der Vergangenheit angehören.

Es drehe sich dabei um „die Auflösung des unvermessenen Hofraums“, was teilweise mit Zuschlägen von weiteren Flächen einhergehe, wie Dipl.-Ing. Michael Harnack dazu sagt. Er ist der Sachgebietsleiter „Bodenordnung“ im Vermessungsbüro von Kerstin Siwek aus Wismar, das sich seit 2017 mit dem Umlegungsverfahren in Kröpelin beschäftigt. Dabei werden die betroffenen Grundstücke umgeformt und in bestimmten Fällen auch umverlegt oder umgelegt, um aus den hier historisch gewachsenen Anteilen an ungetrennten Hofräumen verkehrsfähiges Eigentum zu schaffen. Dabei können diese entstehenden Eigentumsflächen größer, aber auch kleiner werden.

„Das ist jetzt im Werden“, sagt der Experte am OZ-Telefon und kündigt an, dass es in den nächsten drei Wochen tatsächlich entsprechende Zustellungen an die Beteiligten geben werde. Wenn diese Bescheide, also Verwaltungsakte, dann rechtskräftig seien, sei es geschafft und die Grundstücke könnten erstmalig als Einzeleigentum ins Grundbuch eingetragen werden.

Solidargemeinschaft muss sich bewähren

Bis dahin seien jedoch alle, die sich im ungetrennten Hofraum befänden, Zugehörige einer Solidargemeinschaft. Wenn nämlich irgendein Rechtsmittel eingelegt werde, wäre das gesamte Verfahren blockiert – in dem schließlich „Entweder alle oder keiner“ gelte, betont Michael Harnack. Doch bislang rege sich kein massiver Widerstand.

Wenn dann schließlich alle Grundstücke gebildet und nachher im Grundbuch eingetragen seien – „Wir hoffen, dass wir da im Oktober irgendwann Rechtskraft haben“ – würden sie jedoch trotzdem noch in der Umlegung verbleiben, ergänzt der Wismarer Spezialist und sagt: „Bis das Problem des Stadtgrabens geklärt ist, der verrohrt durch dieses Gebiet läuft.“

Das sei aber eine nachgeordnete Sache. Denn in der Stadt bestehe die Absicht, diesen reparaturbedürftigen Graben zu sanieren und möglichst in öffentliche Flächen zu verlegen. Und erst nach Klärung dieser Fragen wäre das 2017 gestartete Umlegungsverfahren endgültig abgeschlossen.

Noch sorgt der Stadtgraben für Probleme

Rückblickend auf die Dauer des Verfahrens weist Michael Harnack noch darauf hin, dass ja im Normalfalle für eine öffentliche Einrichtung, die über Privatland laufe, auch ein Recht eingetragen werde, dass diese Leitung da liegen dürfe und man möglicherweise zur Reparatur die Grundstücke befahren könne. Aber bis geklärt gewesen sei, wo besagter Graben wirklich entlanglaufe, hätte es allein fast ein Dreivierteljahr gedauert: „Dabei war festgestellt worden, dass der Graben gar nicht da lag, wo er von allen Seiten vermutet worden war. Teilweise durchläuft er sogar Gebäude, was langfristig natürlich keine Perspektive ist.“

Unterm Strich sagt Michael Harnack: „Das ist schon eine Mammutaufgabe gewesen, das Alte so weit aufzubröseln, dass man wirklich den Eigentumsanteil des Einzelnen noch ermitteln kann und die Leute letztlich in der Lage sind, belastbare Grundstücke im Eigentum zu haben. Das war unser Ziel und das haben wir jetzt erreicht!“

Von Thomas Hoppe