Kröpelin: Ein großes Faschingsfest zum Ferienstart

Kröpelin

Tanzen, Toben, Sport und Spiel stand jetzt für mehr als 100 Kinder der Kröpeliner Grundschule „Am Mühlenberg“ auf dem Lehrplan. Seit vielen Jahren ist der Fasching vor den Ferien schon gute Tradition – und so wimmelte es in der Sporthalle von Prinzessinnen, Indianern, orientalischen Schönheiten, Räubern, Polizisten, Feuerwehrmännern, Cowboys und Marienkäfern. Sportlehrer Ralf Schreiber rief zum Mitmachen im Kreistanz auf, dazu konnten sich die Kinder an Seilen hin-und her schaukeln lassen, auf Badematten rutschen, Dosen werfen, Kegeln oder Partnerski laufen. Auch Emely, Clara, Jasmin, Lilly, Alia und Juli (Foto) hatten dabei viel Spaß. „Wir sind der Stadt sehr dankbar, dass wir solch eine tolle Halle haben und für unseren Fasching nutzen können“, sagte die Party-Verantwortliche Katja Bollbuck.

Von Sabine Hügelland