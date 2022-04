Kröpelin

Noch ist die Fläche an der Rostocker Straße in Kröpelin (Landkreis Rostock) neben dem Einkaufsbereich mit Penny und Getränkeland Acker. Geht es nach Heiko Anker, Geschäftsführer der Newton Projektentwicklungsgesellschaft, könnte hier ein Einzelhandelszentrum entstehen. Das Ziel: Baurecht für einen Lebensmittel-Vollsortimenter, einen Lebensmittel-Discounter und einen Fachmarkt. Die Stadtvertreter stimmten am Donnerstag der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu, einige äußerten aber auch Bedenken.

„Ich bin der Meinung, wir brauchen keinen weiteren Lebensmitteldiscounter“, sagte Jürgen Borchardt (CDU). Findet auch Karin Reichler (CDU). In Kröpelin gibt es einen Penny, einen Lidl und einen Netto-Markt. Dieter Sartorius (FWG) merkte an, dass ein Drogeriemarkt in der Stadt fehle.

Investor Heiko Anker verwies auf das Einzelhandelskonzept, das derzeit in Erarbeitung ist. „Es gibt vor, was in Kröpelin für Kröpelin und Umgebung noch tragbar wäre.“ Liegt das Konzept vor, werde ein Verträglichkeitsgutachten beauftragt. „Wenn diese Analyse sagt, kein weiterer Discountmarkt, dann werden wir uns daran halten“, so Anker. Es sei wahrscheinlich, dass das Gutachten das ergeben werde. Der Investor verwies aber darauf, dass sich vorhandene Discounter möglicherweise verändern wollten, daher sollte die Möglichkeit eines Discounters auf der Fläche bestehen bleiben. Dass ein Drogeriemarkt gewünscht werde, habe er aufgenommen. Es bedürfe aber auch eines Betreibers, der sich ansiedeln wolle.

Fläche von 2,2 Hektar für Einzelhandelszentrum

Die Fläche, für die jetzt Baurecht geschaffen werden soll, umfasst laut Beschlussvorlage 2,2 Hektar. „Mit der Planung einher gehen die gesamte Erschließungsplanung und die Planung der Lieferzufahrten, die Anlage der Kunden- und Beschäftigtenparkplätze und die regelkonforme Behandlung des Niederschlagswassers. Das Vorhaben soll verantwortungsbewusst und verträglich in das örtliche Siedlungsgefüge sowie in das Orts- und Landschaftsbild eingebunden werden. Dazu wird im Zuge des Planaufstellungsverfahrens nachgewiesen, dass die Planung, gerade im Hinblick auf die nächstgelegene Wohnbebauung, immissionsschutzrechtlich unbedenklich ist. Ferner erfolgt eine dazugehörende angepasste Grünflächenplanung“, heißt es in der Vorlage. Mirko Fedtke (FWG) wies darauf hin, dass auch eine Verbindung mit dem geplanten Wohngebiet am Brusower Weg an die Rostocker Straße berücksichtigt werden sollte.

Von Anja Levien