Kröpelin: Feuerwehr zu 58 Einsätzen gerufen

Kröpelin

Mit der zur Löschmeisterin beförderten Sandra Meißner und der nunmehrigen Hauptfeuerwehrfrau, Josephine Miller, hat Körpelins Jugendwehr nun wieder eine gewählte Jugendwartin und deren Stellvertreterin. Auf ihrer Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag wählten die Kameradinnen und Kameraden zudem Heiko Schmidt zum Löschgruppenführer für Altenhagen.

Zuvor hatte der Wehrführer in seinem Jahresbericht gewürdigt, dass Kröpelins Feuerwehrleute „selbstlos und auf die Gefahr hin, sich anzustecken“, im Jahr 2020 zu insgesamt 58 Einsätzen ausgerückt waren, um anderen zu helfen. Das seien sogar mehr Einsätze gewesen, als in den Vorjahren. Einen besonderen Dank richtete Raik Meißner an die Stadt, „welche vom ersten Moment an“ mit der Wehr das Gespräch gesucht habe, um alle zu schützen und die erforderliche Schutzausrüstung zu beschaffen.

21 Kinder- und Jugendliche in der Jugendabteilung.

Mit 137 Kameradinnen und Kameraden könnten die Kröpeliner auf einen im vergangenen Jahr „stabil gebliebenen Personalbestand zurückblicken“: auf 86 Aktive, 20 Mitglieder der Ehrenabteilung, zehn Förderer und 21 Kinder- und Jugendliche in der Jugendabteilung. Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie konnten drei Kameraden im Bereich Funk, zwei im Bereich Technische Hilfe, zwei Maschinisten, ein Motorkettensägenführer sowie ein Truppführer ausgebildet werden. Im Zusammenhang mit der kurzfristigen Beschaffung eines Drehleiterfahrzeugs dankte der Wehrführer der Stadtvertretung für die unbürokratische Zusammenarbeit.

Der später zum Brandmeister beförderte Bürgermeister Thomas Gutteck erinnerte in seinem Grußwort augenzwinkernd an „Peters geheimen Transport“ mit Masken und Desinfektionsmitteln durch das Land und dankte den Feuerwehrleuten auch für das Tempo bei der Ausbildung des Drehleiterpersonals. Stadtvertretervorsteher Veikko Hackendahl verband die Grüße der Volksvertreter mit einem „riesigen Dankeschön“ und äußerte Respekt dafür, was die Kameraden auch alles auf sich nehmen würden, wenn man bei einem Einsatz nicht mehr helfen könne: „Das werden die, die vor Ort waren, viele Wochen mit sich getragen haben.“

Zur Galerie Fünfeinhalb Monate nach dem ursprünglichen Termin konnte die Kröpeliner Feuerwehr ihre Jahreshauptversammlung nachholen. Es gab zahlreiche Beförderungen und Auszeichnungen.

Für solche Fälle bot Kröpelins Pastorin Susanne Schildt an, als Seelsorgerin zu helfen. Ihr sei auch gesagt worden, dass der Drehleiter noch der Segen fehle: „Darüber kann man natürlich reden, wie man das eventuell hinbekommt.“

Auch beim 1. stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Holger Gadinger, ging es unter anderem um die Drehleiter, zumal die Lehrgänge dafür in seiner Heimatstadt Bützow stattfänden: „Da kann ich die auch mal inspizieren, da freue ich mich jetzt schon drauf.“ Nach seinen Angaben waren die freiwilligen Wehren im Kreis im Vorjahr bei 652 Bränden und 1112 technischen Hilfeleistungen im Einsatz.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Hoppe