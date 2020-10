Schmadebeck

„Das wäre die erste Leiche, die sie wiederbeleben!“, sagt schmunzelnd Rüdiger Kropp. Der Schmadebecker spricht über das dreiköpfige „Team Forensik“, das hier im Vereinshaus der Land-Projekt-Gemeinschaft eine DDR-Musikbox aus den 1960er Jahren untersucht und reparieren möchte.

Rüdiger Kropp gehört zum Kuratoren-Trio des Kröpeliner „Ostrockmuseums“, das per Anzeige Leute gesucht hatte, die das alte Teil aus dem VEB Funkwerk Erfurt wieder auf Vordermann bringen können. Und zwei Bad Doberaner sowie ein Bargeshäger erklärten sich dazu bereit: „Wir haben Spaß an einer Zeitreise ins Jahr 1965 und nicht allzu viel Respekt vor dieser Sache, wir gehen sie einfach an“, erklärt das der Rechtsmediziner Dr. Ulrich Hammer und ergänzt: „Die Diagnose war ,geht nicht’ – da lohnte es sich doch, einmal reinzugucken.“

Neu soll der Polyhymat 10 000 Mark gekostet haben

So trifft sich der 65-jährige Ruheständler, freie Berater und Ostseekrimi-Autor seit einiger Zeit in Schmadebeck mit seinem Kollegen Dr. Volker Weirich und dem 39-jährigen Informatiker aus dem Institut für Rechtsmedizin der Uni Rostock, Frank Stölken, an der Jukebox vom Typ Polyhymat 80 E. Ursprünglicher Verkaufspreis nach Angaben des Thüringer Museums für Elektrotechnik immerhin 10 000 Mark der Deutschen Notenbank.

„Wir sind aber noch nicht in einer Erfolgsgeschichte“, warnt Dr. Hammer und unterstreicht, dass den Kröpelinern auch nichts versprochen worden sei. Aber Rüdiger Kropp ist trotzdem optimistisch: „Die drei gehen hier ganz akribisch ran und untersuchen alles genau. Erste Ersatzteile haben sie schon aufgetrieben und eingebaut, ein kleiner E-Motor wird noch regeneriert. Ich bin mir sicher, dass diese Musikbox wieder spielen wird.“

Noch immer gibt es Ersatzteile für die Musikbox

Wie Dr. Hammer, der ein T-Shirt mit der Aufschrift „Team Forensik“ trägt, weiter berichtet, hätten die Jukebox-Retter dafür extra Kontakt mit dem Erfurter Elektrogerätemuseum aufgenommen: „Die waren sehr nett. Sie kennen das Gerät und Leute, die Ersatzteile haben. So haben wir auch mit Berlinern gesprochen, die Musikboxen reparieren. Die sind ebenfalls sehr entgegenkommend und sandten uns Dokumente zu dem Gerät. Sie würden sogar jemanden hier vorbeischicken – doch wir wollen es zunächst auf dem Low-Level selbst versuchen, ohne große Kosten.“

An diesem Abend brummt es aus der Box im Vereinshaus hin und wieder, der Plattentransporter rotiert, es riecht etwas angeschmort und ein ganzes Sortiment von kleinen, glasummantelten Feinsicherungen steht griffbereit.

Die Mediziner und der Techniker prüfen die Drähte und registrieren jede Bewegung des Geräts. „Hier dreht sich was, aber es ist kein Zucken drin“, konstatiert Dr. Weirich cool. Der 52-Jährige findet es jedoch lustig, dass der Apparat für die Musikplatten seine Informationen noch vor allem mechanisch erhalte. Auch wenn ein paar Signaldrähte bereit lägen, wie Frank Stölken wiederum betont. Für Spaß sorgt auch der Produzentenhinweis auf nötige Kontakte mit der Nockenwelle in der Musikbox: „Der Begriff hier ist doch obergeil! Hättest Du gedacht, das wir heute noch eine Nockenwelle sehen.“

Die Endprüfung im Funkwerk Erfurt ist auf den 13. August 1965 datiert – ein paar Jahre vor dem dortigen Start der Halbleiterproduktion.

Platten mit Kati Kovacz und Formel 1 liegen bereit

Allerdings findet sich auf den vergilbten Titelschildchen dieses Polyhymats nicht ein Hit aus dem Osten. Dafür liegt hier auf dem Tisch – unweit des mittlerweile legendären Dorfrock-Areals von Schmadebeck – ein Stapel mit Singles parat, die dem Musik-Museum an Kröpelins Hauptstraße inhaltlich etwas mehr entsprechen. Mit Interpretinnen und Interpreten wie: Kati Kovacz, Thomas Natschinski, Judith Szücs, Ingo Graf, Muck, Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler, Thomas Lück, Maryla Rodowicz, Dean Reed, Frank Schöbel, 4 PS, Jürgen Kerth, Holger Biege, Formel 1, Rockhaus, City, Hans-Jürgen Beyer, Andreas Holm, Chris Doerk und der Modern Soul Band.

„Wie diese Musikbox hier langsam Stück für Stück wiederbelebt wird, das macht schon Spaß“, sagt Rüdiger Kropp erwartungsfroh und zeigt ein Häufchen Alu-Münzen Made in GDR: „Das Geld fürs Abspielen der Titel ist also schon da.“

Für den Fall der Fälle bekam der Schmadebecker Trupp jedoch auch diesen Expertentipp der einstigen Hersteller: „Es besteht die Möglichkeit, das Gerät ohne Geldeinwurf zu betätigen. Titelrahmen nach 51 öffnen. Schalter S 201 am Kreditwerk B 200 in obere Schaltstellung kippen – Schriftfeld ,bitte wählen’ leuchtet auf.“

Von Thomas Hoppe