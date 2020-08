Kröpelin

Alarm am Mittwochvormittag in Kröpelin: Bei Bauarbeiten in der Straße des Friedens ist eine Gasleitung beschädigt worden. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Die Stadtwerke Rostock sind dabei, das Leck zu reparieren. Es soll noch am Mittwoch geschlossen werden. Kurzzeitig wurde der Strom in den Blöcken der Straße des Friedens abgestellt.

Die Neue Reihe und der Gartenweg in Kröpelin sind am Vormittag von der Strandstraße aus gesperrt, vor dem Block mit dem Aufgang der Nummer 30 steht die Freiwillige Feuerwehr Kröpelin. Gasgeruch liegt in der Luft. „Das wird länger dauern“, sagt Einsatzleiter und Wehrführer Raik Meißner in Bezug auf den Einsatz. Drei Stunden benötigten die Mitarbeiter der Stadtwerke Rostock für die Reparatur.

Gasaustritt ist gefährlich für Menschen

Gegen 10.15 Uhr waren Polizei und Feuerwehr alarmiert worden. „Wir hatten einen massiven Gasaustritt“, sagt Raik Meißner. „Wir haben die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.“ Evakuiert werden müsse nicht. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Rostock messen regelmäßig den Gasgehalt in den Häusern, so Meißner.

Der Feuerwehrschlauch ist entlang der Straße ausgerollt. „Wir sichern ab, falls etwas passiert.“ Vorsichtshalber sei der Strom in den Häusern abgestellt worden. „Wenn bei einem Schaltvorgang wie am Lichtschalter ein Funke entsteht und da das Gas konzentriert hoch ist, kann es zur Explosion kommen“, erläutert Meißner.

Gas ist gefährlich. „Es verdrängt den Sauerstoff“, so der Einsatzleiter. Der Mensch kann dann ersticken. „Hier draußen entsteht ein Gasluftgemisch“, da könne es zur Durchzündung kommen, wenn es mit einem Funken in Berührung gerät.

100 Meter rund ums Gasleck sind abgesperrt

Daher ist der Bereich auf 100 Meter um das Gasleck abgesperrt. Die Anwohner können in und aus ihren Wohnungen, „wir wollen aber vermeiden, dass hier dauerhaft Personen durchlaufen“, sagt Meißner.

Übers Radio wurden die Kröpeliner über das Gasleck informiert, und auch wer die Notfall-Informations und Nachrichten-App des Bundes, kurz NINA, auf seinem Handy installiert hat, wusste schnell über die Gefahr Bescheid.

Wie Stadtwerke-Sprecher Thomas Schneider am Mittag mitteilt, trete kein Gas mehr aus der Niederdruckleitung aus. Das Lecke könne noch am gleichen Tag repariert werden. „Es bestand keine Gefahr für Leib und Leben.“

Häuser kurzzeitig ohne Gasversorgung

Eine Gasleitung abstellen, wie den Strom, das gehe nicht so einfach, erläutert Schneider. Im Leitungsnetzwerk gebe es Punkte, die abgeschoben, als wo ein Rohr vom Netzwerk getrennt werden könne. „Dann befindet sich aber immer noch Gas in der Leitung.“ Bei einigen Häusern war die Gasversorgung für kurze Zeit unterbrochen. Das sei vielleicht gar nicht aufgefallen, weil das Gas für die Wärmebereitstellung genutzt würde, was bei den Außentemperaturen derzeit wahrscheinlich kein Thema sei.

Manfred Noltin wohnt in der Straße des Friedens. „Das kann passieren“, sagt er zur beschädigen Gasleitung. Ein mulmiges Gefühl, dass es zur Explosion oder zum Brand kommen könnte, habe er nicht. „Es ist gut, dass die Feuerwehr vor Ort ist, falls irgendwas passiert.“

