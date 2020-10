Kröpelin: Heizhaus-Schornstein wird gesprengt 

Kröpelin

Ein alter Schandfleck an Kröpelins Schulstraße verschwindet. Bereits vor Jahren war in der Stadt ein Abriss des alten Heizhauses und seiner Nebengebäude im Gespräch gewesen – doch erst im September 2019 hatten die Stadtvertreter den vollständigen Rückbau beschlossen und im vergangenen Sommer vergaben sie den entsprechenden Auftrag an die Werges GmbH Kröpelin für eine Bruttosumme von rund 115 000 Euro. „Der gesamte Gebäudekomplex ist städtebaulich als unansehnlich und funktionslos einzustufen“, hatte es im entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion geheißen.

Fundamente der Nebengebäude sind bereits entfernt

Mittlerweile sei die Schadstoffsanierung gelaufen und die Abbrucharbeiten im vorderen Bereich begonnen worden, teilte gestern der verantwortliche Bauleiter der Werges GmbH, Martin Kralicek, dazu mit. Die Fundamente seien hier auch bereits entfernt worden, die Hohlräume würden verfüllt.

Anzeige

Als nächsten Schritt kündigte er den Abbruch des hinteren Gebäudes, des eigentlichen Heizhauses, an. Zudem werde die Sprengung des Schornsteins vorbereitet, die, „wenn alles gut läuft und die Witterung passt“, innerhalb der nächsten zwei Wochen über die Bühne gehen soll.

Alte Esse soll in Sandbett fallen

Geplant sei, dass der Schornstein dann Richtung Straße in ein vorbereitetes Sandbett falle, erläuterte Martin Kralicek weiter und sagte: „Wenn der liegt, dann geht es ums Aufräumen – und ich hoffe, wir sind eine Woche drauf mit den Arbeiten dort fertig.“

Noch in diesem Jahr soll in diesem Bereich, neben der „Grundschule am Mühlenberg“, erstmals eine Bushaltestelle errichtet werden. Dieser „Fahrgastunterstand“ soll mit einer moosgrünen Drahtgitterbank ausgerüstet werden und über vier Meter lang sein.

Von Thomas Hoppe