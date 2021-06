Kröpelin: Im Jugendclub ist nicht nur die Tür wieder offen

Kröpelin

„Da kann man halt viel machen, Billard spielen, Tischtennis und alles Mögliche“, begründet der elfjährige Lucas aus Kröpelin, warum er gern in die hiesige Kinder- und Jugendbegegnungsstätte an der Schulstraße geht – auch wenn es wegen Corona starke Besucherbeschränkungen gab.

Gestern hat der Club nach einer Urlaubspause des Leiters wieder aufgemacht. Auch wenn ab Juni entsprechend der aktuellen Pandemiebestimmungen nach seinen Worten bis zu fünfzehn Besucher kommen könnten, erinnert Thorsten Brost an die Kampagne „#Kümmerteuch“ des Arbeitskreises Jugendsozialarbeit im Landkreis Rostock, die auch darauf verwies, dass sich offene Kinder- und Jugendarbeit laut Sozialgesetzbuch auch dadurch auszeichne, „dass ihre Einrichtungen für alle Kinder und Jugendlichen zugänglich sind.“

Während sich die Jüngeren offenbar gern an der Schulstraße im Club einfinden – so sagte Lucas zum Beispiel zur OZ, dass der Thorsten sehr nett sei – sammeln sich die jungen Leute um die 21 Jahre in Kröpelin abends wohl immer wieder am Großen Parkplatz – bei Bier und Limonade sowie lauten Bässen.

„Wir sind immer die Bösen!“

„Es gibt nichts anderes, wo sollen wir hin?“, fragte jemand aus der Gruppe, als die OZ Anfang Mai da mal vorbeischaute. „Wir sind immer die Bösen! – Und es ist egal, wo wir sitzen, es gibt keine Lösung.“ Ihre Musik hatten sie gleich für das lockere Gespräch gedimmt und erzählten, dass sie auf Bitten von Anwohnern zu später Stunde stets so handeln würden. Im Polizeibericht zu Ostern hatte sich das für die OZ anders angehört – aber das müssen nicht diese jungen Leute gewesen sein.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Damit wir auch die Zielgruppe über 18 Jahre bedienen können, habe ich in Kröpelin dafür gekämpft, dass wir hier eine zweite Kraft reinbekommen“, sagt dazu Thorsten Brost und ergänzt: „Denn in der Stadt gibt es sehr viele Jugendliche über 18, die keine Angebote haben. Zwar gibt es den Sportverein – auch mit Fußball und die Feuerwehr – aber das reicht nicht. Es fehlen vor allem Plätze, wo die Jugendlichen hinkönnen.“

Bekommt die Jubek eine zweite professionelle Kraft?

Er hoffe, dass es im nächsten Jahr so eine zweite feste Kraft geben kann, sagt Thorsten Brost und erklärt dann, warum er seine Stelle nunmehr gekündigt hat: „Ich möchte mich beruflich ein bisschen weiterentwickeln. Deshalb bin ich hier dann Ende Juni raus, leider.“

Cornelia Klischke, Ehrenamtskoordinatorin beim DRK-Kreisverband Bad Doberan. Quelle: Thomas Hoppe

Das bestätigt die DRK-Teamleiterin für Jugend- und Schulsozialarbeit Cornelia Klischke: „Zum 1. Juli ist er weg – und wir haben dafür einen Haufen Stellenausschreibungen beim Arbeitsamt, auch an den Unis und Fachhochschulen.“

Obwohl es gerade eine prekäre Zeit sei und niemand wisse, ob die Absolventen wegen der Pandemie jetzt überhaupt fertig würden. „Wir sind mit dem Bürgermeister, Herrn Gutteck, gut im Gespräch und versuchen das Bestmögliche.“

Wenn es dann in die engere Wahl gehe, würde Thomas Gutteck dazu vom Jubek-Träger DRK auch eingeladen: „Die Gemeinde muss ja da mit bei sein – bei der Meinungsfindung.“

Es gehe um eine vom Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderte 35-Stunden-Stelle ab dem 1. Juli 2021 für ausgebildete Erzieher oder Sozialpädagogen, die auch die Öffnungszeiten in den Nachmittags- und Abendstunden garantieren können. Bewerbungen könnten an die Mail-Adresse info@drk-dbr.de gesandt werden.

Fassade des Jugendklubs wurde jetzt saniert

Wie Cornelia Klischke am Donnerstag vergangener Woche zur OZ weiter sagte, habe sie gehofft, dass die Urlaubszeit in der Jubek von der Stadt genutzt werde, die Schmierereien am Gebäude der Jugendbegegnungsstätte vom Oktober 2020 zu beseitigen. Da das zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschehen war, wollte sie umgehend eine Mail ins Kröpeliner Rathaus schicken: „Wenn wir in die Ausschreibung gehen und die potenziellen Kandidaten gucken sich das Gelände an, dann müssen wir uns auch nicht wundern.“

Mitarbeiter des Kröpeliner Bauhofs errichten diesen Busstopp-Unterstand, der vor allem Kindern endlich einen guten Wetterschutz bieten wird. Quelle: Thomas Hoppe

Am gestrigen Montag übermalte dann ein Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt aufwendig die Schriftzüge und andere Krickelkrakel. Der Mann, der hier namentlich nicht genannt werden möchte, erklärte dazu der OZ, dass mehrere Anstriche erfolgen müssten, damit die Schmierereien nicht wieder bei der Fassadenfarbe durchschlagen könnten.

Derweil sorgten seine Bauhof-Kollegen an der Schulstraße für die Errichtung eines über vier Meter langen modernen Unterstandes an der Bushaltestelle für die Grundschule, die Sporthalle und die Jubek.

Von Thomas Hoppe