Kröpelin: Im Juli ist Bahnübergang am Bahnhof dicht

Wegen des Ausbaus der Bahnhofstraße soll vom 1. bis voraussichtlich 30. Juli auf der Höhe des Bahnhofs in Kröpelin eine Vollsperrung erfolgen. Auch in der Dammstraße werde es wegen Kanalarbeiten eine Vollsperrung geben müssen, so das Bauamt der Stadt. Die Termine folgen hier.