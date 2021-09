Kröpelin

Seit Mitte August ist Holger Degner der neue Ansprechpartner und Leiter der Jugendbegegnungsstätte in Kröpelin. Immer mit dabei sind seine beiden Airedale Terrier Hildegard und Resi, die sich hauptsächlich im Innenhof des Jugendklubs aufhalten und bestens mit Kindern klarkommen. Noch ist Degner mittendrin den Ort, das Haus und die Gegend kennenzulernen. Pläne für die Zukunft des Jugendklubs werden ebenfalls geschmiedet.

Degner wurde in Rostock geboren und reiste noch vor der Wende aus. Es zog ihn nach Lübeck/Bad Schwartau. Dort hat er seine Ausbildung zum Erzieher gemacht. Da er wusste, dass er in der Familienhilfe arbeiten wollte, hat er eine umfassende Weiterbildung angeschlossen und ist inzwischen lange systemischer Familientherapeut.

Auf der Suche nach einer Wohnung im Grünen

Dazu hat er sich jedoch erst Mitte 30 entschieden. Vorher hat er Schlosser- und Maschinenbauer gelernt. „Ich bin handwerklich sehr begabt, habe einen Werkstattbauwagen und kann eigentlich alles selbst reparieren.“ Nur alles was mit Hausbau zu tun hat, wie Malern oder Tapezieren, sei nicht so seins. „Aber ich wohne ja auch nicht in einem Haus“, sagte er.

In seiner Freizeit fährt er gerne Rad. „Ich bin passionierter Radfahrer, habe neun Fahrräder.“ Aber dies sei in der Anfangszeit schwer auszuüben, da er auch noch auf der Suche nach einer Wohnung ist. Derzeit lebt er bei Freunden in Kavelstorf und muss sehr lange pendeln.

„Der Bürgermeister hat mir eine Wohnung gezeigt, aber die war nichts für mich und die Hunde, da sie direkt an der Straße war.“ Er suche etwas in der Natur, um Kraft zu tanken, aber auch um mit den Hunden spazieren gehen zu können. Und es sollte dicht an der Arbeitsstelle sein, damit er erholt die Probleme im Ort angehen kann. „Wenn man selbst nicht gut drauf ist, merken das die Kids sofort.“

Jugendklub vielleicht in Vergessenheit geraten

Der Jugendklub musste wie viele andere Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie lange schließen. Inzwischen ist er dienstags und donnerstags ab 13 Uhr geöffnet. Und es sollen wieder mehr Tage hinzukommen. „Wir planen aktuell, was wir in den Herbstferien machen und danach wollen wir wieder jeden Tag für die Kinder und Jugendlichen da sein“, sagte Degner.

Mitmachen im Jugendklub Wer im Jugendklub mitmachen möchte, kann einfach in der Schulstraße 1 in Kröplin vorbeikommen. Es wird eine Liste der anwesenden Kindern geführt, sonst gibt es nichts zu beachten. Kosten werden nicht fällig.

Derzeit kommen nur wenige Kinder vorbei. Das habe unterschiedliche Gründe, erzählte Marjaana Daue, die ebenfalls im Jugendklub mithilft. „Es sind immer mal mehr mal weniger Kinder da. Vielleicht sind es fünfzehn im Durchschnitt. Dienstags sind mehr da, als Donnerstag.“ Das liege am Wetter, aber auch daran, dass das Haus lange geschlossen war und vielleicht etwas in Vergessenheit geraten sei.

„Wir müssen die Angebote etablieren. Es muss einer gewissen Regelmäßigkeit unterliegen“, meint Degner. Welche Angebote das sind, wird noch entschieden. „Wir wollen herausfinden, was sich die Kinder und Jugendlichen in Kröpelin wünschen“, erzählte Degner.

Einen Raum für die Jugendlichen in der Stadt schaffen

Mit den Jugendlichen hat er schon gesprochen, so wie er alle einfach anspricht. Die verbringen ihre Freizeit derzeit auf einem Platz mit Bänken und einem Basketballplatz vor der Sporthalle der Grundschule und neben dem Jugendklub. Es seien große Gruppen, die auch mal laut Musik hören, Alkohol trinken und nicht selten randalieren. „Die sind von allen anderen Plätzen in der Stadt weggescheucht worden. Zurecht oder zu unrecht sei mal dahin gestellt.“ Diese wolle Degner erreichen.

„Es gab mal Zeiten mit vielen Regeln und Verboten, aber das hat nicht geklappt. Und das ist auch nicht mein Ansatz, sondern eher akzeptierende Jugendarbeit.“ Er wolle nicht immer gleich meckern, wenn Alkohol vor dem Gebäude getrunken wird. „Für Kröpelin wünsche ich mir für die Jugendlichen definitiv eine gute Stelle.“ Es solle ein Raum sein, an dem die Jugendlichen auch mal laut sein dürfen und ihre Ruhe haben. Er sollte vielleicht gereinigt werden und von einem Sozialarbeiter ein bis zwei Mal die Woche aufgesucht werden.

Der Wunsch der Jugendlichen ist ein Boxkurs. „Das habe ich jetzt zurückgegeben, wie viele wollen teilnehmen, an welchem Tag wollen sie das machen und so weiter. Mal sehen, ob wir das realisieren können.“ Ideen haben die Helfer im Jugendklub viele. Und wenn sich mehrere Kinder finden, die etwas machen wollen, ist Degner bereit sie dabei zu unterstützen.

Von Lisa Walter