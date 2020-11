Kröpelin

Im hiesigen Kulturbahnhof waren in der Nacht vom 9. zum 10. November die Ausstellungs- und Veranstaltungsräume hell erleuchtet. Damit beteiligte sich die „Gesellschaft zur Förderung von Kultur, Bildung und Gemeinwesen in der Regiopole Rostock“, De Drom, an einer internationalen Kampagne der Mahnung anlässlich des 82. Jahrestages von Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung im Deutschen Reich.

„Gemeinsam vereinen wir die Welt gegen Antisemitismus, Rassismus, Intoleranz und Hass und lassen das Licht über die Dunkelheit des Hasses erstrahlen“, hatte es dazu in einem Aufruf vom Holocaust-Bildungsprogramm „International March of the Living“, dem Miller-Center an der kanadischen Rutgers-Universität und der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main geheißen.

Daraufhin ließen nach Medienberichten weltweit Einzelpersonen, Organisationen, Institutionen und Gotteshäuser unter dem Motto „Es werde Licht“, dieses in ihren Räumen brennen (im Netz auch unter kristallnacht.motl.org/pledges).

Am 9. November 1938 hatten Nationalsozialisten rund 1400 jüdische Einrichtungen in Deutschland ganz oder teilweise zerstört, hunderte Juden ermordet und viele weitere in Konzentrationslager verschleppt.

Junger Täter hat sich mit Judenschicksalen zu beschäftigen

Wie die OZ erst jetzt erfuhr, hat der 16-Jährige, der im Sommer wiederholt die deutsch-israelischen Kulturtage im Kröpeliner Bahnhof attackiert hatte – er zerkratzte zweimal das Wort Israel auf einem Metallschild – am 28. Oktober von der Jugendrichterin Lüthke am Rostocker Amtsgericht eine besondere Weisung bekommen: Neben der Verpflichtung zur Schadensregulierung in Raten muss er ihr nun selbst recherchierte Aufsätze über die Schicksale von fünf Juden und ihren Familien vorlegen, denen in Rostock mit „Denksteinen“ gedacht wird.

Um Rostocker Juden, die während des Holocaust umkamen, zu gedenken, verlegt seit dem Jahr 2000 das Max-Samuel-Haus diese Steine in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt vor ehemaligen Wohnhäusern der Opfer. Mittlerweile gibt es 65 solcher Denksteine in der Hansestadt.

„In der Verhandlung hat er gesagt, dass es ihm leid tue. Es ist ganz entscheidend, dass die jungen Leute, die in unserer Gesellschaft erst ihren Weg finden, sehen, was sie anrichten“, sagte die Richterin der OZ.

Vor ein paar Jahren berichteten wir bereits, wie die Richterin von ihr verurteilte Jugendliche bei einem Anti-Graffiti-Projekt unterstützte: „Es gibt immer welche, die Verbrecher werden, aber ein Großteil der jungen Leute schafft es durch solche Auflagen und Weisungen nachzudenken, was sie da eigentlich machen – und lassen das dann auch.“

Von Thomas Hoppe