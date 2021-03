Kröpelin

Kurz vor der Hauptausschusssitzung übernahm Kröpelins Bürgermeister Thomas Gutteck noch einen anderen sehr wichtigen Termin. Er übergab den Fahrzeugschlüssel für eine neue Drehleiter mit automatischem Korb an die Freiwillige Feuerwehr der Stadt.

„Die Stadt Kröpelin hat im letzten Jahr ihre Brandschutzbedarfsplanung beschlossen. In dieser ist verankert, dass zur Erfüllung der Aufgaben eine Drehleiter benötigt wird“, erklärte der Bürgermeister. „Kröpelin hat aktuell die Situation genutzt und im Rahmen einer Auktion die aussortierte Drehleiter der Stadt Kremmen für 69 700 Euro erworben.“

„Die Leiter arbeitet bis zu einer Höhe von 18 Metern bei einer Ausladung von 12 Metern. Bei einer geringeren Ausladung sind höhere Höhen möglich“, sagte Thomas Gutteck. Das Feuerwehrfahrzeug ist mit 8,9 Metern nicht sehr groß. Die Breite beträgt 2,4 Meter und die Höhe 3,3 Meter. „Dennoch ist es für unsere Wehr eine große Bereicherung. Der Einsatz bei mehrgeschossigen Wohnhäusern wird erleichtert. Der technisch-taktische Einsatzwert einer Drehleiter ist bei vielen Einsatzszenarien sehr hoch.“

Schulung notwendig

Jetzt gilt es, die Kameraden zu schulen, damit sie auch das neue Fahrzeug und seine Technik beherrschen. Am Tag der Übergabe setzte sich Thomas Gutteck auf den Platz des Drehleitermaschinisten. „Ich hatte zuvor eine Schulung erhalten“, sagte er. Thomas Gutteck ist schließlich auch Feuerwehrmitglied. Korbmaschinist war der Wehrleiter Raik Meißner. Er fuhr mit dem Stadtvertretervorsteher Veikko Hackendahl in die Höhe, um das Ausmaß der Leiter den unten Stehenden zu präsentieren. Solch einen Blick auf das Rathaus hatten sie wohl zuvor noch nicht erlebt.

Bürgermeister Thoams Gutteck (rechts) überreichte dem Wehrleiter Raik Meißner den Fahrzeugschlüssel. Stadtvertretervorsteher Veikko Hackendahl wird später mit in den Korb steigen. Quelle: Sabine Hügelland

„Das Angebot für gebrauchte Drehleitern ist in Deutschland gering, vor allem bei so relativ jungen Gebrauchtfahrzeugen. Vergleichbare Fahrzeuge sind deutlich teurer im Angebot“, sagte Thomas Gutteck. „Die Anschaffung wird auch vom Landkreis Rostock mit gefördert.“

Ein weiterer Schritt zur Sicherheit der Einwohner

Bisher besitzen nur die Freiwilligen Feuerwehren der näheren Region in Kühlungsborn und Bad Doberan ein Drehleiterfahrzeug. „Die Anschaffung für ein Neues kann schon mal 750 000 Euro kosten“, sagte der Kröpeliner Bürgermeister. „Deshalb hätten wir weitaus länger auf eine Drehleiter warten müssen.“ Und Wehrleiter Raik Maißner betonte: „Es ist ein weiterer Schritt für die Sicherheit der Bürger. Da möchten wir uns auch beim Landkreis Rostock bedanken, für die Unterstützung.“

„Unsere neue DLA(K) 18/12 befindet sich in einem sehr guten Zustand und wurde gut gewartet“, sagte Raik Meißner. Die Drehleiter war bis Dezember 2020 noch im Einsatzdienst in Kremmen und wurde dann versteigert. Deshalb war schnelles Handeln gefragt. Einer der Kröpeliner Kameraden entdeckte die Auktion im Internet und informierte Thomas Gutteck. Die Stadtvertretung der Stadt Kröpelin gab auf ihrer Sitzung am 25. Februar dem Bürgermeister den Auftrag, das Angebot zu prüfen und sich an der Auktion zu beteiligen. Am 8. März endete die Auktion zugunsten der Feuerwehr Kröpelin, die das Fahrzeug aus Kremmen abholte.

Drehleiter stammt aus Kremmen

Die Freiwillige Feuerwehr Kremmen erfuhr das große Glück, von einem anonymen Spender eine Rosenbauer-Gelenkdrehleiter der dritten Generation zu erhalten, die einen vergrößerten Aktionsradius hat. So konnte sie ihr altes Fahrzeug veräußern.

Die Drehleiter arbeitet bis zu einer Höhe von 18 Metern bei einer Ausladung von 12 Metern. Quelle: Sabine Hügelland

Technische Daten der Drehleiter

Die DLA(K) 18/12 von Magirus mit einem Fahrgestell von Iveco und der Ausführung Typ EuroCargo 140 E 25, wurde am 28. April 2008 erstmals zugelassen und ist somit zwölf Jahre jung. Die Laufleistung beträgt nur 13 398 Kilometer bei 433 Betriebsstunden. Die weiteren technischen Daten sind: Hubraum: 5880 Kubikzentimeter, Leistung: 185 kW, Leergewicht: 12 000 Kilogramm sowie zulässiges Gesamtgewicht: 14 000 Kilogramm

In nächsten Monat ist die intensive Ausbildung der Kameraden der Gemeindefeuerwehr Kröpelin geplant. In kleinen Gruppen werden die Drehleiter- und Korbmaschinisten ausgebildet. Weiterhin wird auch die Führungsebene gezielt geschult, wie die Drehleiter eingesetzt werden kann. Die offizielle Indienststellung der Drehleiter ist für den 7. Mai geplant.

Von Sabine Hügelland