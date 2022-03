Kröpelin

In Kröpelin entsteht derzeit das neue Wohngebiet „Quaddelbarg“ an der Bützower Straße. Hier entstehen 37 Grundstücke für Einfamilienhäuser und Doppelhäuser. Die Flächen werden von der „Wohnen in Vorpommern“ GmbH vermarktet. Zudem sollen hier zehn Mehrfamilienhäuser mit bis zu 120 Wohnungen in einem zweiten Bauabschnitt entstehen. Momenten finden die Erschließungsarbeiten statt. Die Hochbaureife für die Einfamilienhäuser wird im Sommer dieses Jahres erwartet. Der Grundstückspreis wird mit 189 Euro pro Quadratmeter angegeben.

Weiteres Wohngebiet am Brusower Weg geplant

Die Stadt Kröpelin wächst. Neben dem Wohngebiet „Quaddelbarg“ ist ein weiteres größeres Wohngebiet am Brusower Weg geplant. Hier könnten bis zu 99 Grundstücke entstehen. Die Pläne stehen noch am Anfang. Bisher haben die Stadtvertreter dem Aufstellungsbeschluss für den notwendigen Bebauungsplan zugestimmt, der Baurecht schafft.

Von Anja Levien