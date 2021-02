Kröpelin: Neue Quartiere für Turmfalken und Fledermäuse

Kröpelin

Eng mit den Abbruch- und Baumaßnahmen in Kröpelin der vergangenen Monate sind der An- und Aufbau von besonderen Tierquartieren verbunden. So ging der Abriss des alten Heizhauses an der Schulstraße im vergangenen Herbst praktisch mit der Installation von Turmfalken- und Fledermauskästen in der näheren Umgebung einher.

Das entsprechende Gutachten für diese Ausgleichsmaßnahmen hatte der Naturschützer Bernd Thielke vom Museumshof/Artenschutzzentrum Steffenshagen erstellt. So sind jetzt an der Galerie der „versenkbaren“ Holländerwindmühle in Kröpelin zwei braune Turmfalkenkästen zu sehen, die Bernd Thielke mit Unterstützung von Mitarbeitern und der Technik des Stadtbauhofes anbrachte. An der neuen, von der Zimmerei Mirko Fedtke GmbH gestalteten Fassade wurden ebenfalls farblich angepasste Turmfalkenkästen, Fledermaus- und Kleinvögelquartiere durch den Steffenshäger Naturfreund montiert.

Tierquartiere an der neu gestalteten Sporthalle von Kröpelin. Quelle: Thomas Hoppe

Für solche Artenschutz-Elemente ist Bernd Thielke im ganzen Land und sogar darüber hinaus bekannt.

Im November des Jahres 2017 montierte er zum Beispiel am damals neu erschlossenen Stadtufer von Neubukow Nistkästen für Wasseramseln an der hölzernen Mühlenteichbrücke und platzierte einige Feldsteine als Versteck für den Fischotter am Uferrand. Zudem sorgte er damals für zahlreiche Nistkästen für Kleinvögel und Fledermäuse an den Bäumen auf dem Wallberg der Schliemannstadt.

Neue Fledermausquartiere finden sich dagegen in Kröpelin am Schuppen an der Bahnhofstraße neben dem ehemaligen Hauptgebäude, dem heutigen Kulturbahnhof. Ebenfalls für Fledermäuse, aber auch für Schwalben und Kleinvögel, sollen demnächst in Reddelich neue Quartiere entstehen, angepasst an die verklinkerte Außenwand eines neuen Mehrfamilienhauses, das auf dem Grundstück der ehemaligen Landbäckerei gebaut wird.

Artenschutzquartier am alten Bahnhofschuppen. Quelle: Thomas Hoppe

Von Thomas Hoppe