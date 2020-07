Kröpelin: Neuer Campingplatz an der Kühlung

Diedrichshagen

„Die Spanier haben ihre Strände dicht gemacht, nun kommen alle hierher“, sagt ein Wahlhamburger lachend, der mit seiner Familie am vergangenen Wochenende im Kröpeliner Ortsteil Diedrichshagen ein Maxi-Pod genanntes Häuschen auf dem nagelneuen „ Campingplatz zur Kühlung“ bezogen hat. „Das ist eigentlich ideal, es ist schön hier“, sagt der Mann an diesem sonnigen Montagmittag und seine Frau – eine Spanierin – lobt, dass auch für ihre Kinder (drei Jahre und zehn Monate) alles super sei, man könne sogar Pferde gucken.

Hamburger Urlauberfamilie ist mit ihrem Diedrichshäger Campinghaus sehr zufrieden. Quelle: Thomas Hoppe

Gegenüber hantiert gerade noch ein Mitarbeiter der Rethwischer Heizungs- und Sanitärfirma Ralf Müller an ein paar Außenspülen herum. Die Toiletten mit Dusche und Waschbecken im Haus dahinter sind längst fix und fertig, denn Ende Juni ist der Platz mit insgesamt 17 Plätzen für Wohnwagen und -Mobile, zwei Tiny-Häusern und sogenannten Max-Pod-Campinghäusern eröffnet worden.

Vorhanden sind hier Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom, es gibt freies WLAN und Chemietoiletten. Zudem können von den Campern Waschmaschinen mit Trockner genutzt werden.

Für die Kinder steht auf einem großen Buddelplatz ein Holzhaus auf Stelzen mit angebauter Rutsche bereit, für alle Tobefreunde ein größeres Trampolin. Unweit davon ist gelegentlich ein Getränke- und Imbisskiosk geöffnet, vor dem man auf Korbstühlen und in Strandkörben die Seele baumeln lassen und das Landschaftspanorama der Gegend genießen kann.

Frühstückseier werden nahe des Hofladens gelegt

In einem kleinen Hofladen können sich die Camper auch Brötchen von der Reriker Bäckerei Graf aufbacken, sowie unter anderem Grünolino-Johannisbeermarmelade aus dem kleinen Ostseebad, Eis aus der Tiefkühltruhe und Kaffeepulver erwerben. Bereit liegen hier zudem frisch gekochte Eier, die ursprünglich von den zahlreichen Hühnern stammen, die jetzt nebenan auf der Wiese picken.

Die Pferde, die auf der anderen Straßenseite ihre Weide haben, sind Pensions-Tiere und können von den Urlaubern nicht geritten werden – das bedauert auch die Hamburger Familie aus dem Max-Pod etwas. Doch wie die OZ dazu von den Betreibern des Campingplatzes erfährt, sollen künftig solche Ferien-Reiter auch in Diedrichshagen eine Chance bekommen. „Unsere Mehrzweckhalle am Campingplatzgelände bietet ja jetzt schon Pferdebesitzern Platz zum überdachten Reiten.“ Auch Drahtesel können bereits ausgeliehen werden – vom Standardrad (10 Euro) bis zum E-Lastenfahrrad für 35 Euro.

Im Schäferwagen können hier zwei Personen zur Hauptsaison je nach Ausstattung für um die 70 Euro übernachten. Quelle: Thomas Hoppe

Die Geschäftsführerin des Ganzen, Ann Kruth aus Kröpelin, gehört gemeinsam mit ihrem Partner zur großen Familie der Camper in der Republik. Sie würden selbst solche kleinen Campingplätze bevorzugen – nicht die großen, sondern mehr abseits gelegene, heißt es als Begründung, dass sie sich für diese Investition in Diedrichshagen (siehe auch im Internet unter www.campingplatz-diedrichshagen.de) entschieden hatte.

„Die Stadt Kröpelin hat auch sofort unserem Bauantrag zugestimmt“, erklären die Betreiber weiter, die sich mit ihrem Projekt voll im Einklang mit der Regionalplanung sehen: „Wir sind hier ja, praktisch in der zweiten Reihe hinter Kühlungsborn, ein Tourismusausbau-Gebiet.“

Allererste Saison soll bis Ende Oktober gehen

Bis Ende Oktober soll dieser einzige Campingplatz auf Kröpeliner Territorium geöffnet sein. Mit den alten Hasen unter den Campingplatzbetreibern in Rerik und Kühlungsborn sei man in Kontakt: „Ihnen ist es auch eher recht, wenn sie in der Hochsaison Leute wegschicken müssten, dass sie dann eine Adresse haben, die sie den Urlaubern empfehlen können.“ Davon hätten schließlich alle etwas und mögliche „Schwarzcamper-Ecken“, wie auch der damit oft verbundene Müll in der freien Natur würden reduziert.

