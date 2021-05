Kröpelin: Online-Buchung für Rathaustermine möglich

Kröpelin

Ab sofort können für das Kröpeliner Einwohnermeldeamt und die hiesige Wohngeldstelle Onlinetermine gebucht werden. Das teilt der Hauptamtsleiter der Stadt, Ingo Schultz, mit. Demnach können über die Homepage der Stadt Kröpelin (https://www.stadt-kroepelin.de/terminvergabe-einwohnermeldeamt/) die gewünschten Leistungen ausgewählt werden und danach sollen die freien Termine zur Buchung angezeigt werden.

Abholtermine für Schlüsselanhänger telefonisch beantragen

Des Weiteren können nach den Rathausangaben bei Bedarf die Bürgerinnen und Bürger Kröpelins ab sofort und kostenfrei einen Schlüsselanhänger zum schnellen und sicheren Einchecken an sogenannten Luca-Standorten bekommen. Wer keine Möglichkeit zur Nutzung der Luca-App hat, kann zukünftige Registrierungen über diesen Luca-Schlüsselanhänger sicherstellen.

Die Anmeldung zur Abholung eines Schlüsselanhängers erfolgt telefonisch über das Rathaus-Sekretariat. Montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr unter Tel.: 038292/8510

Jeder Schlüsselanhänger hat eine eigene Zahlenreihe, mit der man sich auf der Internet-Seite von Luca nur einmal anmelden muss.

Nur das Gesundheitsamt kennt die QR-Code-Nutzer

Wie auf den Kontaktzetteln, die man bislang in Geschäften oder Einrichtungen ausfüllte, werden dort Name, Vorname, Straße, Telefonnummer und E-Mail-Adresse angegeben – dann ist diese einmalige Registrierung abgeschlossen. In den Geschäften und Einrichtungen, die die Luca-App nutzen, werden beim Betreten die QR-Codes des Schlüsselanhängers eingelesen. Nur das Gesundheitsamt kennt den Nutzer und kann im Falle einer Covid-Infektion alle Kontaktpersonen benachrichtigen.

Von Thomas Hoppe