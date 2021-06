Kröpelin

Endlich pulsiert hier wieder das Leben: Im Erdgeschoss werden Bücher gelesen sowie von Jung und Alt aus der Stadtbibliothek ausgeliehen. Das Ostrockmuseum unterm Dach hat gerade eine Gruppe Sechzehn- bis Achtzehnjähriger besichtigt, die nun gemeinsam mit Kröpelins gestandenem Rockbarden, Thomas Lehner, auf dem Hof des Hauses Hauptstraße Nr. 5 den Titel „Alt wie ein Baum“ anstimmen.

Vor 45 Jahren hatten ihn die Puhdys, eine bekannte DDR-Rock-Gruppe, komponiert und in die Hitlisten wie auch in die Köpfe ihrer Fans gespielt: „Alt wie ein Baum möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt. Alt wie ein Baum mit einer Krone die weit, weit, weit, weit, die weit über Felder zeigt.“

Schüler Lucas Höpfner: „Ich fand cool, hier mehr über die damaligen Musikrichtungen in der DDR und der BRD erfahren zu können.“ Quelle: Thomas Hoppe

Auch der Zehntklässler Lucas Höpfner aus Parkentin gehört zum spontanen Ostrock-Chor und sagt später der OZ, dass es ihm gefallen habe, hier im Kröpeliner Museum mehr über die damaligen Musikrichtungen „in der DDR und der BRD“ zu erfahren. Ein bisschen habe er sich natürlich auch im Internet darüber informiert, aber hier habe er schön sehen und hören können, wie alles funktionierte bis hin zu den Instrumenten und Geräten: „Zum Beispiel, wie ein Plattenspieler in Gang gesetzt wurde. Dass man die Scheibe sehr vorsichtig rauflegen musste ...“

Wie sich die Musik von damals anhörte und wie man zu ihr kam, das beeindruckt Florian Bergfeld (16) aus Ziesendorf besonders: „Erst musste man anstehen vorm Plattenladen, die LP kaufen, sie immer sauber halten, auf den Spieler auflegen – heute gibt man einfach ins Handy ein, welcher Song gespielt werden soll.“

Seine Lehrerin vom Förderzentrum Bad Doberan, Regina Swars, wirft ein, dass ihre Schüler sich im Rahmen eines Projekttages sowohl mit Sachtexten zum Thema als auch mit den Songs „Alt wie ein Baum“, „Kling Klang“ von Keimzeit, „Blauer Planet“ von Karat, „Jugendliebe“ von Ute Freudenberg, „Auf der Wiese“ von Veronika Fischer und „Geh zu ihr“ von den Puhdys beschäftigt hätten. Regina Swars aus Detershagen stand damals allerdings auf die britische Band „Deep Purple“, tanzte aber im Kröpeliner Kulturhaus oder im „Raben“ auch gern zu Titeln von Ute Freudenberg, wie sie der OZ noch verrät.

Lehrerin Regina Swars: „Ich stand damals auf Deep Purple, tanzte aber auch gern nach ‚Jugendliebe‘ von Ute Freudenberg.“ Quelle: Thomas Hoppe

Nach dieser Musik hätte sie nicht getanzt, sagt dagegen Lea-Marie Knoblauch und begründet das damit: „Das ist nicht mein Musikgeschmack, sowohl vom Rhythmus als auch von den Texten her“. Sie stehe auf Rap (meist schneller Sprechgesang, d. A.) aber trotzdem habe ihr der Museumsbesuch in Kröpelin etwas gebracht. „Man hat viel erfahren von damals“, sagt die 17-Jährige. Thomas Lehner habe das alles „schön erklärt“, „die ganzen Geräte vorgestellt, was es für Musik gab und wo sie die Texte hergeholt haben“, sagt der 16-jährige Tobias Lipke aus Bastorf dazu und ergänzt: „Die Musik erinnert mich an Dorffeste, weil man die dort öfter mal hört – schöne Musik eigentlich.“

„Wir hatten ja fast zwei Jahre lang keine Dorffeste mehr“, gibt Thomas Lehner jedoch zu bedenken, verweist aber auch freudig darauf, dass seine Band „Five Men on the Rocks“ am 11. Juni quasi ihr erstes Konzert in Kühlungsborn gespielt hätte: „Das ging runter wie Öl – ich kriege immer noch Gänsehaut.“

Doch die Musiker haben auch die Lockdown-Zeit genutzt und im Studio gearbeitet: einen Live-Mitschnitt nachsynchronisiert sowie neue CDs der Five Men und des Duos „Kama Gitarra“ (Thomas Lehner und Matthias Kaye) produziert. „Am 20. Juni treten wir beide zwischen 16 bis 18 Uhr im Kühlungsborner Konzertgarten West auf“, sagt Thomas Lehner und geht zur Sitzung des dreiköpfigen Kuratoriums vom Ostrockmuseum (Rüdiger Kropp und Reinhard Dankert gehören dazu) mit dem Kröpeliner Hauptamtsleiter Ingo Schultz in den Wintergarten des Gebäudes Hauptstraße Nr. 5.

Drittklässler mit ihrer Lehrerin Manuela Jürgens danken Kröpelins Bibo-Chefin, Elke Peters (l.), mit einem selbst verfassten Buch. Quelle: Thomas Hoppe

Derweil hat auf dem Hof des Hauses die Szene schon wieder gewechselt. Grundschüler der 3. Klasse danken der Chefin des Ganzen, der Leiterin der Stadtbibliothek, des Stadt- und des Ostrockmuseums, Elke Peters, für deren Unterstützung insbesondere bei der Beschaffung von Büchern, für ihre nette Art und ihre Hilfsbereitschaft „bei irgendwelchen Schwierigkeiten“ mit der Literatur.

Dafür erhält die Kröpelinerin von den Kindern ein selbst verfasstes Buch über Schicksale von Fantasiewesen, alles in Schönschrift. Elke Peters verspricht, das Werk ins Bibo-Regal zu stellen und es damit allen Interessierten zugänglich zu machen – dafür bekommen die „eigenen kleinen Schriftsteller“, wie sie sich nennen, für ihre anstehenden Sommerferien neben umfangreicher Ferien-Lese-Lust-Lektüre Wasserbälle überreicht.

Auch das Männerquartett aus dem Wintergarten hat sich schließlich auf eine Sommerüberraschung geeinigt: „Ab dem 19. Juni öffnen unsere Museen zusätzlich jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr. Die letzte Samstagsöffnung wird am 18. September sein. Aufgrund der aktuellen Verordnungslage ist der Zutritt jedoch nur mit einem negativen (höchstens 24 Stunden alten) Corona-Test möglich“, teilt dazu Amtsleiter Schultz mit.

Von Thomas Hoppe