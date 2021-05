Kröpelin: Parkplätze vorm Bahnhof gesperrt 

Ab sofort sind die Parkplätze am ehemaligen Bahnhofsgebäude von Kröpelin gesperrt. Grund ist der vorzeitige Wechsel in den zweiten Bushaltestellen-Ausbauabschnitt. Der soll einer Verzögerung der Arbeiten am Gesamtprojekt vorbeugen, die durch Behinderungen im ersten Abschnitt drohten. Welche das sind, lesen Sie hier.