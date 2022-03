Kröpelin

Der Parkplatz an der Straße des Friedens in Kröpelin soll saniert werden. Die Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Planung der Stadt hat sich dafür ausgesprochen, dass so viele Parkplätze wie möglich mit der Erneuerung entstehen sollten. Wie Thomas Wiswedel vom Ingenieurberatungsgesellschaft Jürgens, Klütz und Partner erläuterte, seien 60 Stellplätze vorgesehen. 48 auf der Mittelinsel und 12 am Gehölz.

„Die Parkflächen sind jetzt schon knapp. Je mehr wir da schaffen, desto besser“, sagte Bürgermeister Thomas Gutteck und regte an entlang des Gehölzes mehr Stellflächen zu schaffen, indem beispielsweise die Straßenbreite, die mit 5,50 Meter angegeben wird, verringert und die Parkplätze schräg angeordnet würden.

Dahingehend soll die Planung überarbeitet werden. Im Laufe des Spätsommers soll die Entwurfsplanung vorliegen. In diesem Jahr wird der Parkplatz und die Straße vor den Wohnblöcken 25 bis 28 und 29 bis 32 aber nicht mehr saniert. Dann sollen auch Trinkwasser, Niederschlagswasser und Abwasserkanäle sowie die Straßenbeleuchtung erneuert werden.

Die Stadt Kröpelin hat in den Jahren 2019 und 2020 gemeinsam mit dem Zweckverband Kühlung bereits die Kanal- und Straßenbauarbeiten im Großteil der Straße des Friedens ausführen lassen.

Von Anja Levien