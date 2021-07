Detershagen

Es hört sich nach einem Abgesang an: „Hier sollten Tagungen, Lehrgänge, Konzerte, Lesungen und Feste stattfinden – auch zur Nutzung der Gemeinde, nicht für großes Geld“, sagt Hinrich Both mit bedeckter Stimme im großen Saal seines als Therapie- und Schulungszentrum für Menschen mit Handicap und deren Angehörige geplanten Gebäudekomplexes im Kröpeliner Ortsteil Detershagen.

Seit rund neun Jahren hat der als Geschäftsführer der Hamburger „Silberlöffel Event Catering Service GmbH“ arbeitende, verheiratete Vater von zwei Kindern, darunter eines autistischen, hier eine Menge Muskelkraft und rund 1,5 Millionen Euro investiert: „Meine Pension habe ich hier schon verbaut.“

Er sei immer der Meinung gewesen, jeder sollte seine Lebenszeit genießen, betont Hinrich Both und sagt: „Der eine will halt ein bisschen mehr haben, ich gehöre da nicht mehr dazu – ich hatte ja mal einen Betrieb mit 200 Angestellten und weiß, was es bedeutet, rabiat zu sein – das bringt aber keinen Spaß. Das muss man irgendwann mal erkennen.“

Nun wollte er Menschen mit Handicap, Autismus stehe dabei im Vordergrund, weil er sich da auskenne, helfen, in die „Normalität“ zu kommen, dass sie arbeiten gehen und mit anderen kommunizieren können.

Seine Ferienwohnungen, über deren Aufbau und ihre versteuerte Nutzung die OZ bereits in den Jahren 2014 bzw. 2016 berichtete, sollen nach den Angaben des Entwurfs vom Kröpeliner Flächennutzungsplan hinfällig werden: „Hier soll nur noch Wohnbebauung erlaubt sein, was auch andere Detershäger betreffen wird.“

Hinrich Boths Antrag auf Nutzungsänderung soll deshalb vom Landkreis nach etwa einem Jahr Bearbeitungszeit abgelehnt worden sein. Der Betreiber hat gegen den Planentwurf Einspruch eingelegt, auch weil hier noch seine landwirtschaftlichen Gebäude dazugehören.

„Das kann man so doch nicht machen“, sagt der heute 63-Jährige enttäuscht und ergänzt, er habe deshalb seine Anwältin eingeschaltet.

Mit der Anmutung eines Zirkuszeltes möchte Hinrich Both hier einen Raum für Zusammenkünfte und zur Entspannung errichten. Quelle: Thomas Hoppe

Für seinen geplanten „Lebenshilfe-Therapiehof für Menschen mit Handicap“ mit Unterkünften, Gemeinschaftsräumen, mit einer Küche für Veganer und Vegetarier sowie einer für Fleischesser, mit Bädern und Toiletten sei die Bauanfrage vom Kreis und der Stadt zwar positiv beschieden worden und noch bis zum 27. Juli gültig, doch sein Versuch, eine mögliche Verlängerung zu bekommen, sei dagegen noch nicht erfolgreich gewesen, berichtet der Investor weiter. Im kommenden Herbst sollten schon die ersten Leute hier eintreffen.

Heizungen, Bäder und Küchen sind installiert. In der oberen Etage eines Gebäudeflügels wähnt man sich in einem Zirkuszelt: „Dafür habe ich die Farben des Meeres genommen. Da soll es eine Lese-Ecke geben, die Betreuer können von allen Seiten hier rein – deshalb gibt es so viele Türen.“ Ihm habe das Selberbauen Spaß gemacht. Auf die Statik habe sein Architekt geachtet, für den Brandschutz gibt es in allen Zimmer, wo die Kinder sein sollten, Sprenkleranlagen.

Der Reit- und Fahrverein hat aufgegeben

Nachdem er den Bauantrag gestellt habe, war drei Monate lang keine Antwort gekommen „und wir dachten, jetzt können wir loslegen.“ Das Bauamt will aber laut Hinrich Both keinen Antrag bekommen haben: „Allerdings haben wir den Paketschein und all so was.“

Mittlerweile hat sich der alles mit vorbereitende Reit- und Fahrverein für autistische Kinder aufgelöst: „Sie haben gesagt, sie haben keine Lust mehr. Ich habe das Geld gegeben und sie ihre Arbeitskraft.“ Geld für das Projekt kommt bislang auch von den Ferienwohnungen, die nun bedroht sind – und von seiner Frau, einer Künstlerin, die bereits zahlreiche Preise erhalten habe.

Heinke Both mit Possehl-Preis gewürdigt

Erst vor knapp zwei Monaten wurde Heinke Both der Possehl-Preis für Lübecker Kunst überreicht. Die 1964 geborene Designerin führe Malerei, Zeichnung, Collage und Fotografie in ihren Bildern zusammen und befasse sich inhaltlich mit grundlegenden Fragen nach dem Individuum, hieß es von der Possehl-Stiftung.

Karl-Friedrich Schinkel wacht über das Werkstattlager des geplanten Therapiehofs. Quelle: Thomas Hoppe

Über dem Atelier des Therapiezentrums gibt es derzeit eine Art Lager für Figuren, die in der Therapiewerkstatt gegossen werden sollten – ganz vorn steht eine Büste vom preußischen Baumeister und Architekten, Karl Friedrich Schinkel (1781-1841): „Den verehre ich sehr“, sagt Hinrich Both und macht deutlich, dass Schinkel-Werke ihn inspirieren würden.

Vom Aufgeben rede er nicht, doch etwas hängengelassen fühle er sich schon, sagt Hinrich Both und baut auf einen Termin, den er sich nach dem Lockdown nun im Kröpeliner Rathaus besorgen möchte.

