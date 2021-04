Kröpelin: Protest gegen geplantes Aus für Kleingärten 

Kröpelin

„Anlage steht unter Spannung“ steht zweideutig an einem Maschendrahtzaun in der Kleingartenanlage „Am Karpfenteich“ an der Schulstraße.

Schild am Gartenzaun in der Anlage „Am Karpfenteich“ Quelle: Thomas Hoppe

Unweit davon haben sich mehrere Schrebergartenfreunde mit Corona-Abstand zusammengefunden, um das aktuelle Problem in dieser Anlage auf den Punkt zu bringen.

Die Leute fühlen sich, wie sie betonen, vom Gros ihrer Stadtvertreter im Stich gelassen. Ihre Interessen würden ignoriert, heißt es im ersten Satz eines zweiseitigen Aushangs von Gartenpächtern im Info-Kasten.

Ende Februar hatte die Mehrheit der Kröpeliner Volksvertreter den Vorentwurf eines Flächennutzungsplans gebilligt, nach dem die Anlage „Am Karpfenteich“ komplett „sozialen und kulturellen Zwecken dienenden Einrichtungen“ weichen soll. Sie hätte sich für diesen Vorentwurf entschieden und damit gegen die Natur, gegen die Kleingärtner und deren Gesundheit gestimmt, werfen die Aufgebrachten der Stadtvertretung vor.

Kita soll auf Gartenanlage gebaut werden?

„Das ist doch widersinnig“, ärgert sich Jutta Nehring über die Planung und betont, dass man den Kindern, denen man an dieser Stelle wohl mit einer neuen Kita helfen möchte, letztlich doch die Natur verbaue. Es sei unlogisch, einen Kindergarten auf eine Kleingartenanlage zu setzen, wo die Kinder noch Natur sehen könnten, sagt die Frau, die außerhalb Kröpelins als Erzieherin arbeitet. Auf einem Foto zeigt sie dazu Zauneidechsen, die hier ihren Lebensraum haben sollen.

Diese streng geschützten Reptilien mussten schon vor 20 Jahren auf der Roten Liste des Landes als stark gefährdet eingestuft werden.

Nebenan wurde außerdem erst kürzlich die sanierte Turnhallen-Außenwand mit zahlreichen Vogel- und Fledermaus-Nisthilfen bestückt. Deshalb können es die hier versammelten Naturfreunde ausdrücklich nicht nachvollziehen, dass dann die Fläche mit ihren 56 Gärten und den potenziellen Futterquellen bebaut werden soll. Zumal es eine Alternative gebe, wie Jutta Nehring erläutert: „Den Kindergarten würde man mit aufs Schulgelände bekommen – da wurde doch das alte Heizhaus abgerissen. Der Spielplatz könnte nach hinten verlagert werden und der Parkplatz in den alten Schulgarten.“

Apropos, dazu steht im Aushang der Vorschlag: „In Schwerin werden neue Schulgärten angelegt. Warum nicht auch bei uns, und zwar in Verbindung mit den Kleingärten?“

Viel Kraft und Geld investiert – nun die Hiobsbotschaft?

„Eigentlich müssten diejenigen, die wie wir was für die Natur, fürs Klima tun, eine Art Bonus bekommen – doch hier passiert genau das Gegenteil. Das kann ja wohl nicht sein!“, wirft Werner Auls ärgerlich ein. Und Markus Wildberg berichtet, wie seine Familie gerade sehr viel Arbeit in einen Garten steckt, der arg verwildert gewesen sei und von einer sechs Meter hohen Hecke umgeben war: „Nun kommt diese Hiobsbotschaft.“

„Für das Beschneiden der Hecke gibt es wegen der Vögel begrenzte Zeiten, aber alles wegmachen, scheint dagegen kein Problem zu sein“, spielt der 48-Jährige auf das drohende Ende der Gärten an.

Margret Heine verweist darauf, wie schön es sei, dass viele hier auch spazieren gehen können und man Nachbarn trifft. Andere werfen ein, dass gerade im betreuten Wohnen von gegenüber der Gartenspaziergang favorisiert werde. Dann kommt die Rede darauf, dass hier derzeit nur noch drei Gärten zu haben seien, immer mehr junge Familien würden sich für so eine gepachtete Scholle interessieren: „Vielen geht es auch um gesunde und gartenfrische Ernährung.“

Die Stadt sollte mit offenen Karten spielen, damit die Gartenpächter letztlich nicht veräppelt würden, heißt es weiter und man bedauert, dass ein Termin des Bürgermeisters mit dem Vorstand vom „Karpfenteich“ in der vergangenen Woche nicht zustande kam.

Rathaus sucht mit den Vorständen das Gespräch

Die Terminabstimmung habe sich ein bisschen schwierig gestaltet, sagt dazu der Rathauschef auf OZ-Anfrage. „Wir haben alle Vorstände der Kröpeliner Gartenanlagen angeschrieben und um einen Gesprächstermin gebeten. Da wollen wir das Ziel des F-Plans erläutern: Was betrachten wir, auf welchem Stand sind wir? Mit einer Anlage gab es diesen Termin schon“, sagt Thomas Gutteck (parteilos). Er empfehle jedem, sich im Rahmen der laufenden öffentlichen Anhörung mit seinen Anmerkungen zu beteiligen: „Es ist ja nur ein Vorentwurf, wo die ganze Reise hingehen kann. Weiter sind wir ja noch gar nicht und alles ist unter verschiedenen Gesichtspunkten zu prüfen.“

Von Thomas Hoppe