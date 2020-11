Kröpelin

„Es ist immer wieder das Gleiche, dass Bürger dem Bürokratismus folgen müssen, obwohl sie damit unzufrieden sind und das gar nicht wollen“, ärgert sich Heinz Burmeister aus Kröpelin über einen Brief von Peter Stratmann aus Bonn, dem Leiter des sogenannten Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur, das im Jahr 2019 offiziell gestartet ist.

Es geht also um Strom, was den Bürger so geladen macht. Konkret um seine beiden vor zehn Jahren installierten Photovoltaik-Anlagen, deren Daten nach einer 2017 verabschiedeten und 2018 novellierten Verordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie bis spätestens zum 31. Januar 2021 neu und umfangreicher erfasst werden sollen.

Anzeige

„Das Register dient dazu, dass die Netzbetreiber, die Behörden, die Politik und zum Beispiel auch die Feuerwehr einen vollständigen aktuellen Überblick über die installierten Anlagen bekommen können. Das dient insbesondere der Energiewende, die dadurch zuverlässiger geplant und gestaltet werden kann“, begründet die Bundesnetzagentur ihre Aufforderung an den Kröpeliner und eigentlich alle anderen Leute und Firmen, die Strom erzeugen.

Das Marktstammdatenregister Das Marktstammdatenregister ist das Register für den deutschen Strom- und Gasmarkt. Es wird MaStR abgekürzt. Es wird von der Bundesnetzagentur geführt. Darin werden vor allem die Stammdaten zu Strom- und Gaserzeugungsanlagen registriert. Außerdem sind die Stammdaten von Marktakteuren wie Anlagenbetreibern, Netzbetreibern und Energielieferanten erfasst. Am 31. Januar 2021 läuft die Übergangsfrist zur erstmaligen Registrierung ab. Wenn diese Frist überschritten ist, wird laut Bundesnetzagentur die Zahlung der Förderung für betreffende Stromerzeugungsanlagen vom Netzbetreiber zurückgehalten. Außerdem erlischt bei einer Fristüberschreitung der Förderanspruch möglicherweise teilweise oder vollständig und wird auch nicht nachgezahlt. Grundsätzlich handele derjenige ordnungswidrig, der eine Registrierung im Marktstammdatenregister nicht rechtzeitig vornehme.

„Auch Balkonanlagen und Batteriespeicher werden erfasst. Alles, was an das Netz gekoppelt ist oder im Prinzip an das Netz gekoppelt sein könnte“, sagte Peter Stratmann schon vor Jahren dem Magazin „neue energie“ in einem ausführlichen und erklärenden Interview zum besagten Register. Der Text steht noch im Internet, aber Heinz Burmeister ist nicht online.

So nutzen dem heute 82-Jährigen auch alle Internetadressen und QR-Codes für Online-Informationen zur Registrierung überhaupt nichts.

Nach Fristverstoß droht geringerer Zahlungsanspruch

Nachdem er vor etwa einem Jahr eine erste Aufforderung zur Neuregistrierung letztlich missachtet hatte, ging Heinz Burmeister der zweiten aber sofort nach und meldete bei einer Hotline – „Die Frau saß im Homeoffice im bulgarischen Varna“ –, dass er papierne Meldeformulare benötige. Die wurden ihm umgehend zugesandt, mit einer Magdeburger Rücksendepostfachanschrift vom „Beleglesezentrum regiocom SE“.

Lesen Sie auch

Garniert mit dem Hinweis: „Die Pflicht zum Nachweis des Zugangs bei der Bundesnetzagentur trägt der Registrierende.“ Auch hier folgte der Satz, dass Fristverstöße zu einer Verringerung der Zahlungsansprüche „nach dem EEG oder dem KWKG“ führen würden. Die Abkürzungen stehen hier für Erneuerbare-Energien-Gesetz und Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz.

Auch im Erinnerungsschreiben des Peter Stratmann war zuvor betont worden, dass der Netzbetreiber gesetzlich verpflichtet sei, wenn die geforderte Registrierung im Marktstammdatenregister nicht bis zum 31. Januar 2021 erfolgt sei, die Zahlung für die betreffenden Anlagen solange einzubehalten, bis eine Registrierung erfolgt sei.

„Außerdem erlischt bei einer Fristüberschreitung der Förderanspruch möglicherweise teilweise oder vollständig und wird auch nicht nachgezahlt“, heißt es ergänzend auf der Internetseite der Netzagentur. Erschreckend für Heinz Burmeister, der die Anlagen extra als Zuschuss für die kleine Rente seiner Frau und der eigenen Altersversorgung installiert hatte.

Eine der beiden Photovoltaik-Anlagen von Heinz Burmeister. Quelle: Thomas Hoppe

„Warum holt sich die Bundesnetzagentur nicht die Daten von Edis, wo ich doch vor zehn Jahren habe alles registrieren lassen müssen?“, fragt der einstige Raumausstatter-Handwerksmeister und gibt sich einen Teil der Antwort selbst: „Jetzt wollen sie noch den Neigungswinkel unserer Dächer wissen, die Zahl der Module, die Himmelsrichtung der Anlagenausrichtung, die Grund- und die Flurstücksnummer.“

Er sehe nicht ein, dass er „solchen Bürokratismus noch unterstützen“ solle, zumal die Zeit, die er zur Ausführung der sechs Fragebogenseiten aufwenden müsse, bei der intensiven Pflege seiner schwer behinderten Frau fehlen würde.

Deshalb wandte er sich an die Verbraucherzentrale in Rostock, doch da fehle der Anwalt dafür, soll es geheißen haben. Dann rief der Kröpeliner beim Bürgerbeauftragten des Landes an, der soll aber mit Beschwerden über die Auflagen rund um Corona alle Hände voll zu tun haben. Kinder haben die Burmeisters keine und jemanden in der Stadt, der ihm vielleicht auch bei einer Online-Registrierung helfen könnte, kenne er nicht.

Handwerkskammer signalisiert Unterstützung

Die Meldung übers Internet soll laut Bundesnetzagentur nur 20 Minuten dauern, wenn alle erforderlichen Daten vorliegen und man dort ein Benutzerkonto und einen „MaStR-Zugang“ als Administrator angelegt hat.

Für all jene, die einen Internetzugang nutzen, weist die Leiterin für Kommunikation und Marketing der IHK zu Rostock, Sabine Zinzgraf, darauf hin, dass die Kammer Informationen zur Thematik auf ihrer Homepage www.rostock.ihk24.de eingestellt hat.

Als die Hauptabteilungsleiterin und Pressesprecherin der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Anne-Kathrin Klötzer, durch eine OZ-Anfrage von diesen Problemen des ehemaligen Handwerksmeisters erfährt, möchte sie umgehend helfen und bietet an, den Kröpeliner dazu mit dem Energieberater der Kammer in Kontakt zu bringen: „Für eingetragene Handwerksbetriebe sind wir in solchen Fälle ohnehin da.

Von Thomas Hoppe