Schmadebeck

Trotz der Corona-Pandemie wird es am Samstag, dem 7. November, eine 17. Auflage des jährlichen Gänsemarkts auf dem Schmadebecker Dreiseithof in Kröpelin von Sigurd Heinz geben. Natürlich außerhalb der Scheune, mit Abstand und Mund-Nase-Maske können dann zwischen 10 und 15 Uhr – an der Satower Straße 2 – küchenfertige Gänse erstanden werden.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Dazu wurde der Verkauf von Honig und Marmelade amtlich gestattet. Über die Nummer 0151 / 588 42 995 wird um Vorausbestellung gebeten. Die Gänse im Verkauf haben nach Hofangaben ein Gewicht von drei bis sechs Kilogramm und sollen pro Kilo 16 Euro kosten. Gut 200 dänische Gänse kamen hier diesmal ohne Verluste durch den Fuchs übers Jahr.

Von Thomas Hoppe