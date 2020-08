Kröpelin

Seit Wochen wird wegen einer Vollsperrung der Bützower Straße von Kröpelin stop-and-go auf dem Betonspurweg von Schmadebeck nach Brusow gefahren. Hier gibt es viele rücksichtsvolle Verkehrsteilnehmer, die sich auf diesem „Schleichweg“ von Einbuchtung zu Einbuchtung hangeln, aber auch einfach nur mutmaßliche Egoisten, die ihr Tempo beibehalten und am besten an allen vorbeirauschen wollen. Wie gestern Mittag eine Mercedes-Cabrio-Fahrerin, die wohl ihr wallendes Haar wehen lassen wollte und an rechts Ranfahrenden munter vorbeipreschte. Das erlebt man und vergisst es am besten schnell wieder.

Anwohner sind auch in Brusow und Detershagen genervt

Dagegen gibt es auf den vorgelagerten Strecken dieser Piste anhaltenden Anwohnerfrust. „Bei uns fahren seit vier, fünf Wochen von morgens um fünf bis abends um zehn auch immer wieder Kieslaster aus Kröpelin zu ihrer Kuhle“, erzählt zum Beispiel Dr. Wolfgang König aus Brusow.

Als er gehört hatte, dass die Vollsperrung der Bützower um vier Wochen verlängert werden soll, stand er umgehend beim Bürgermeister auf der Matte und wollte amtlich hören, wie lange „der Spuk“ noch dauere. Mittlerweile hat es im Ortsteil die Runde gemacht, dass das Bauamt zwar die Vollsperrung von zunächst durch die Baufirma beantragten vier Wochen auf zwei bis zum 16. August runterdrücken konnte, aber auch dann noch Ampelbetrieb den Verkehr auf der Bützower einschränken soll.

Laster sorgen im Dorf für Riesenlärm

„Ich habe meine Sauna zur Ferienwohnung umgebaut, meine Frau hat unten Ferienhäuser – in jedem zweiten Brusower Haus sind irgendwie Ferienwohnungen oder sowas und dann dieser Riesenlärm. Wenn die Kieslaster kommen, manchmal zwei, drei hintereinander, scheppert es bei den Leerfuhren und wenn sie voll beladen sind, wackelt das Haus“, berichtet Wolfgang König. Ein anderer Anwohner beschwerte sich beim Amt: „Zum Teil fahren die Leute hier nicht entlang, sondern fliegen förmlich – manche mit leerem Anhänger, die sind unvernünftig.“ Das Haus seiner Familie zeigt bereits Risse an der Fassade zur Straße hin.

Am meisten rege ihn auf, sagte Wolfgang König „wie allein man gelassen“ werde. Es sei nicht erkennbar, „wie irgendwie von der Stadt her reagiert wird. Dass gesagt wird, macht mal mit eurem Bau, dass der endlich fertig wird“, betont Wolfgang König.

Dabei war genau das auch ein Thema auf der öffentlichen Bauausschusssitzung vom 3. August im Kröpeliner Rathaus. Nachdem die Bauamtsleiterin Jana Schmidt den Volksvertretern die Gründe für die Verzögerungen bei der Sanierung eines Abschnitts der Bützower Straße erläutert hatte – eine Trinkwasserleitung konnte nicht in einem Stück eingebaut werden, wie ursprünglich vorgesehen – gab es ähnliche Reaktionen wie in Brusow. „Das ist nicht Euer Ernst!“

Der Stadtvertreter Thomas Lehner erklärte, dass nicht nur durch den Wald gefahren werde (von Altenhagen über Parchow-Ausbau via Detershagen, d.A.) sondern sogar „durch die Duggenkoppel.“

Bauamt ringt um kürzere Sperrfrist

Den Parchower Landweg hätte unlängst ein 40 Tonner mit Anhänger passiert, „der gesamte Landwirtschaftsverkehr von Bastorf mit Mähdreschern..., die fahren alles kaputt. Dazu noch der Personenverkehr als Abkürzung. Das ist keine Anliegerstraße mehr, das ist eine Zubringerstraße“, sagte Thomas Lehner. Es hätte nicht alles zugemacht werden können, diese Entwicklung sei absehbar gewesen, erwiderte der Bürgermeister.

Berechtigte Beschwerden gebe es genug, doch jeder suche sich den kürzesten Weg. Selbst Reisebusse würden diese Schleichwege nutzen: „Leider ist das nicht zu ändern“, so das Fazit der Bauamtsleiterin. Dass auch nach dem 16. August noch Ampelverkehr nötig ist, erklärte sie unter anderem damit, dass der Gehweg in Richtung Altenhagen in Richtung Altenhagen noch gesetzt und auf der anderen Seite die Bushaltestelle ausgebaut werden müsse.

Die Vorsitzende des Bauausschusses, Karin Reichler, appellierte: „Klotzt ein bisschen ran, damit das dann auch endlich mal fertig wird!“

„Wir kämpfen um jeden Tag, der keine Vollsperrung bedeutet – aber uns sind auch in manchen Dingen die Hände gebunden aufgrund von Arbeitsschutzrichtlinien oder auch wegen mancher Leitungen unter der Straße, oder was da immer noch gegeben ist. Wir haben die von Eurovia bis zum 28. August beantragte Zeitspanne schon mal eingekürzt und sind auch bemüht, das noch kürzer zu halten“, sagte Jana Schmidt am Dienstag zur OZ: „Am Donnerstag nach der Bauberatung kann ich mehr sagen.“

Von Thomas Hoppe