Kröpelin: Unbekannte laden Müll im Wald ab 

Kröpelin

Unbekannte haben neben dem jüdischen Friedhof in Kröpelin ihren Müll entsorgt. Ein Stapel Altreifen, ein schwarzer Plastiksack und zahlreiche Beutelchen mit Hundekot liegen seit Tagen links und rechts des Weges. Wer sie dort abgeladen hat, ist noch nicht bekannt.

Der Verursacher sei in solchen Fällen schwer zu Ermitteln, sagt Ingo Schultz, Leiter des städtischen Ordnungsamtes. „Es gibt leider meistens keine Zeugen, zumal sowas auch oft nicht mitten am Tag passiert.“ Dem Amt bleibt dann nichts anderes übrig, als Anzeige gegen unbekannt zu erstatten. illegal seinen Abfall zu entsorgen ist nach Angaben von Ingo Schultz eine Ordnungswidrigkeit und wird mit einem Bußgeld bestraft. Wenn der Täter gefunden wird, müsste er zudem die Entsorgung bezahlen. Die übernimmt der Bauhof. „Die Kosten und der Aufwand liegen bei uns“, sagt der Leiter des Ordnungsamtes.

Die Stadt ist für Müllablagerungen auf öffentlichen Flächen zuständig, für private Grundstücke sind die Eigentümer verantwortlich. Das Ordnungsamt will die Stelle nun schnellstmöglich beräumen lassen, sagt Ingo Schultz.

Auch Sperrmüll wird oft im Wald entsorgt

Immer wieder wird Müll im Landkreis Rostock illegal entsorgt. Erst im vergangenen Oktober fand man in der Gemeinde Carinerland in Wald und Flur Hunderte Kilo Dachpappe. Auch Sperrmüll wird oft einfach am Wegesrand oder im Wald abgeladen, statt ihn auf den Wertstoffhof zu bringen oder abholen zu lassen.

Von Cora Meyer