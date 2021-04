Kröpelin: Verein fördert Solidarität mit Künstlern aus Israel

Kröpelin

Am 13. April, am Vorabend des 73. Unabhängigkeitstages von Israel, vollendete der hiesige Verein „De Drom“ eine mehrmonatige Spendenaktion mit der Auslosung von vier Gewinnern. Die Kröpeliner hatten unter dem Motto „Wenn Kunst ein Lebensmittel ist, brauchen wir jetzt Lebensmittel für die Kunst“ zu Spenden für durch Corona in Not geratene Künstler aufgerufen und dabei angekündigt, diese im Sinne des in der Region bekannten Vereins-Engagements für den deutsch-israelischen Kulturaustausch als Stipendien an betroffene Künstlerinnen und Künstler weiterzuleiten.

Drei Künstler aus Israel erhalten Stipendien

„Erfährt die Kunstszene in Deutschland in der Krise noch staatliche Förderung, so gibt es in dem verhältnismäßig kleinen Israel (etwa so groß wie unser Bundesland Hessen) keine Unterstützung“, hatte der Vorstand von De Drom dazu erklärt.

Damit kamen schließlich für drei Künstler aus Israel insgesamt 1880 Euro von zehn Spendern zusammen. Aus deren Mitte loste nun Guido Krüger, er ist Leiter der Ospa-Filiale am Bad Doberaner Mark, vier Gewinner je eines Aquarells von Klaus Schmitt aus. Der Bildhauer, Maler und Grafiker aus Mönchengladbach hatte von der De-Drom-Aktion im Internet gelesen und dafür die Edition seiner Kröpeliner Ausstellung von 2017 zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um vier, rückseitig signierte Original-Aquarelle.

Bad Doberan feiert am 18. September Abbaden

Über eines der Bilder kann sich jetzt auch der Bad Doberaner Kabarettist Hans-Peter Hahn freuen. „Ich weiß ja, wie die Künstler in der heutigen Zeit leiden müssen“, begründet der 79-Jährige seine Spende für die Aktion und ergänzt, dass er es ja „relativ gut“ habe, weil er Rente bekomme und nicht so auf die Auftritte angewiesen wäre. Trotzdem bedauere er natürlich, dass zum Beispiel sein geplanter Abschied von der langjährigen Rolle als Friedrich Franz I. beim traditionellen Anbaden am dritten Juni-Wochenende wegen der Pandemie ausfallen werde. Dafür hoffe er aber auf den 18. September, wenn als Alternative ein festliches Abbaden mit dem Großherzog veranstaltet werden soll: „Darauf haben wir uns mit dem Bürgermeister geeinigt.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Hubertus Wunschik, der Vereinsvorsitzende von „De Drom“, blickt trotz allem bereits wieder auf eine Kulturveranstaltung in der Zukunft: Derzeit wird in Kröpelins Kulturbahnhof eine Ausstellung des Architekten und bildenden Künstlers Gerhard Benz aufgebaut, die am 9. Mai starten soll – je nach Corona-Lage virtuell oder live. „Ohne die Ehrenamtsstiftung des Landes wären wir wohl nicht über die Runden gekommen“, sagt Wunschik über die Folgen der Lockdowns und ist dankbar, dass die Stiftung den Verein bereits zweimal unterstützte.

Von Thomas Hoppe