Kröpelin: Vollsperrung bleibt bis 16. August

Wegen weiterer Arbeiten zum Einbau einer Trinkwasserleitung, der nicht wie ursprünglich geplant verlaufen könne, müsse der betroffene Abschnitt der Bützower Straße in Kröpelin voraussichtlich noch bis zum 16. August voll gesperrt werden.

Das erklärte am Montag die Kröpeliner Bauamtsleiterin Jana Schmidt auf eine entsprechende Anfrage der OZ. In dieser Vollsperrungszeit soll es demnach auch keine Möglichkeit geben, per Ampelanlage einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet zu werden.

Linien- und Anliegerverkehr wird gewährleistet

Betroffen ist der Bereich ab Eisenbahnbrücke bis Einmündung Weidestraße/Duggenkoppel. Am Montagmorgen hatte es kurzfristig so ausgesehen, als ob eine Vorbeileitung des Verkehrs wieder möglich werden könnte.

Der Linien- und Anliegerverkehr wird jedoch gewährleistet, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Die Bauarbeiten auf dem Kröpeliner Straßenabschnitt hatten im Vorjahr im Zusammenhang mit dem umfangreichen Stadtbach-Hochwasserschutzprojekt des „Wasser- und Bodenverbandes Hellbach-Conventer Niederung“ an dieser Stelle begonnen und fanden ihre Fortsetzung mit dem Einbau neuer Schmutzwasser-, Regenwasser- und teilweise neuer Trinkwasser-Leitungen sowie mit dem Vollausbau eines Straßenabschnitts.

Von Thomas Hoppe