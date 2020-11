Kröpelin: Wander- und Radwegenetz wird modernisiert

Kröpelin

Für insgesamt rund 42 000 Euro könnten im nächsten Jahr vier Wanderweg- und Radweg-Rundkurse im Bereich der Stadt Kröpelin aufgepeppt werden. Dafür stimmten die Volksvertreter der Stadt in ihrer Oktober-Sitzung für die Bereitstellung von rund 4200 Euro Eigenmittel und die Zahlung eines zehnprozentigen nationalen Kofinanzierungsanteils an der EU-Förderung.

Dieser Beschluss war nötig, damit die Lokale LEADER-Aktionsgruppe im kommenden Januar grünes Licht für eine 38 000-Euro-Förderung gibt. Die Förderwürdigkeit des Projektes wurde bereits bestätigt, wie bei der Beschlussvorlage mitgeteilt wurde. Denn Kröpelin sei wegen seiner Nähe zur Ostsee, aber auch zur ländlichen Umgebung ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren. Um das für Touristen und Einheimische nutz- und erlebbar zu machen, seien aber Investitionen in Infrastruktur und Marketing zwingend notwendig, wie es dazu weiter hieß. Deshalb gehe es auf vier Musterstrecken auch um die Errichtung von Info-Tafeln und das Aufstellen von Rastmöglichkeiten.

Anzeige

Wegweiser und überdachte Rastplätze geplant

Für die Strecke vom Diedrichshäger Spielplatz zum Diedrichshäger Berg über die Kühlung zum Aussichtsturm vor Wichmannsdorf via Horst zurück nach Diedrichshagen (9,3 Kilometer), wo derzeit überhaupt keine Beschilderung existiert, sollen ca. 20 Wegweiser und zwei Wanderinfo-Tafeln aufgestellt werden. Dazu sind eine überdachte Rastmöglichkeit nahe des Aussichtspunktes am Berg und Sitzgruppen in Horst, Diedrichshagen und im Waldgebiet angedacht.

Auf der Strecke von Kröpelins Markt, vorbei an der Gerichtslinde in Brusow zum Aussichtsturm Schmadebeck via Altenhagen und Stadtholz zurück zum Markt (18,1 km), sollen ebenso viele Wegweiser, aber auch vier Infotafeln und fünf Sitzgruppen aufgestellt werden. Ein überdachter Rastort soll am Zugang zum Stadtholz stehen.

Die gleiche Anzahl von Wegweisern und Info-Tafeln würden sich dann auf den Strecken Markt-Stadtholz-Parchow Ausbau-Detershagen-Kröpelin (12,4 km) und Klein Nienhagen-Klein Siemen-Groß Siemen-Einhusen und zurück (11,6 km) befinden. Überdachte Rastplätze sind im Bereich der Hellbachquerung bzw. bei Klein Nienhagen und Klein Siemen geplant.

Lesen Sie auch

Von Thomas Hoppe