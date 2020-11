Kröpelin

Mit einem Dringlichkeitsantrag brachte die CDU-Fraktion in Kröpelins Stadtvertretung die zeitnahe Errichtung eines Zauns auf den Weg, der das Areal der Sporthalle an der Schulstraße, ebenso wie die Jugendbegegnungsstätte, vor dem Zutritt von Unberechtigten schützen soll.

Dieser Entscheidung vom vergangenen Donnerstag, waren Konflikte vorausgegangen, die seit geraumer Zeit zwischen einer Gruppe junger Leute – die sich in ihrer Freizeit an der Sporthalle treffen – und Verantwortlichen aus der Jugendbegegnungsstätte zunächst schwelten, dann zu einem Tumult führten und schließlich wohl am Abend des 23. Oktobers in einer umfangreichen Sachbeschädigung am Gebäude des Jugendklubs gipfelten.

Dabei war erst zur Sitzung des Kröpeliner Sozial- und Kulturausschusses vom 14. Oktober das Bemühen der Träger des Jugendclubs, seines Leiters und der Stadt deutlich geworden, sich in einer Runde aller Betroffenen, einschließlich der Truppe von der Turnhalle, über Möglichkeiten die Konfliktlösung zu unterhalten.

In einem Facebookpost zum entsprechenden OZ-Bericht, den offenbar ein Kröpeliner verfasste, der zu jenen Leuten gehört, die sich regelmäßig an der Turnhalle zusammenfinden, hieß es dann unter anderem, „die meisten von uns sind über 18 Jahre alt und haben mit dem Jugend-Club nichts mehr zu tun.“

Polizei hier schon mehrmals im Einsatz

Trotzdem hatten Club-Vertreter vorm Sozialausschuss zu berichten gewusst, dass aus besagter Gruppe heraus Flaschen geworfen worden seien und ein „Kahlrasierter“ mit weiterer Gewalt gedroht hätte. Zudem sollen dort Drogen, beispielsweise Alkohol, konsumiert sowie die Polizei mehrmals in diesen Bereich gerufen worden sein.

Verunstalteter Eingangsbereich des Jugendclubs. Quelle: Thomas Hoppe

So auch wieder am 23. Oktober gegen 22 Uhr, weil die ganze Gebäudefront der Jugendbegegnungsstätte mit Graffiti, Verunglimpfungen und Schlagwörtern verunstaltet worden war. Zudem wurde das Zitat eines Mitglieds einer NSDAP-Tarnorganisation aus den 1920er Jahren über den Eingang geklebt – mit dieser „Großdeutschen Arbeiterpartei“ sollte vor 100 Jahren versucht werden, in Norddeutschland eine Organisationsstruktur der damals verbotenen Nazi-Partei aufzubauen.

„Im Rahmen der Nachbereichsfahndung konnten Tatverdächtige festgestellt werden“, sagte dazu gestern auf Anfrage Kristin Hartfil, Pressesprecherin der zuständigen Polizeiinspektion Güstrow. Sie bestätigte die Annahme der Tatzeit am 23. Oktober zwischen 19 und 22 Uhr und dass die Polizisten umgehend auf eine Personengruppe getroffen seien, die dort unterwegs war.

Laut weiteren Angaben der Polizei stimmten an zwei männlichen Personen – Jahrgang 2001 –Farbspuren mit in Kröpelin verwendeten Sprühfarben überein. Die Ermittlungen der Polizei würden jedoch noch andauern, hieß es schließlich – und deshalb würde es derzeit auch keine weiteren Informationen geben können.

Gesprächsbereitschaft schwindet nach Attacke

Gestern Nachmittag trafen sich Vertreter der Stadt, des Clubs und seines Trägers, vom DRK-Kreisverband Bad Doberan, zu einem Gespräch über die Lage.

„Vom Grundsatz her sind wir ja, das wurde im Sozialausschuss deutlich, auch gegenüber der Gruppe an der Sporthalle gesprächsbereit – aber inzwischen bin ich an einem Punkt, wo meine Bereitschaft schwindet. Wir reden hier über Straftaten! Das geht von Brandstiftung bis zu diesen Schmierereien, die teilweise Personen anfeinden, Verfassungsfeindliches verbreiten“, sagte Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos) zuvor zur OZ.

Auch die Stadtvertreter waren sich einig, dass es so in diesem Bereich nicht weitergehen könne und beauftragten die Verwaltung, „zeitnah das Areal der Sporthalle an der Schulstraße sowie der Jugendbegegnungsstätte durch einen Zaun vor dem Zutritt Unberechtigter zu schützen. Sofern die Kosten für die Maßnahme einen Beitrag von 10 000 Euro übersteigen, soll hierzu eine gesonderte Beschlussfassung je nach Wertgrenze der geltenden Hauptsatzung durch die Stadtvertretung oder den Hauptausschuss erfolgen.“

Für die Bereiche vor der Sporthalle, vorm Jugendclub und vor der Schule soll nun zudem eine Platzordnung erarbeitet werden, die nach ihrer Beratung in den Ausschüssen der Volksvertretung zur Beschlussfassung vorzulegen sei.

Von Thomas Hoppe